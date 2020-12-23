Общество

«Шаляй-валяй»: Жириновский раскритиковал качество медицинских масок

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пожаловался на качество медицинских масок: по его словам, они мешают дышать и рвутся, потому что их делают «шаляй-валяй», передает РИА Новости.

«Вот у меня китайская маска. Все рвется. Видите, порвалась — я ее привязал. А теперь тяжело затягивать ее, она же мне плотно прилегает, дышать нечем. Мне помощник даст новую, а эту пусть подарит, в китайское посольство отвезет. Делают шаляй-валяй», - сказал Жириновский РИА Новости.

Он напомнил о важности всех мер предосторожности в пандемию - ношения средств индивидуальной защиты и вакцинации. «Очень всех прошу, делайте прививки или сидите дома. Но и родственники не должны к вам заходить. Сами себя кормите, поите», - добавил политик.