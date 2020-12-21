В преддверии Нового года Сбер в приложении СберKids дарит подарки маленьким клиентам

В преддверии Нового года Сбер в приложении СберKids дарит подарки своим маленьким клиентам. А также совместно с социальной сетью Likee запускает магический челлендж #МечтыСберKids, в котором могут принять участие все желающие.
С 15 декабря по 10 января 2021 года нужно открыть в приложении СберKids копилку и назвать её #МечтыСберKids. Все участники, активирующие копилку, получат подарок — набор стикеров «ВКонтакте». А 30 счастливчиков получат возможность стать обладателями смартфонов или беспроводных наушников.
Победители будут названы в январе, участникам придёт СМС с паролем, который необходимо отправить организаторам для получения своего приза.
Чтобы открыть копилку, надо:
Также для создания новогоднего настроения Сбер приглашает детей и родителей принять участие в челлендже #МечтыСберKids в социальной сети Likee и загадать своё самое сокровенное желание.
Для того чтобы принять участие в челлендже, надо:
«Новый год — время чудес и волшебства. Поэтому важно не упустить свой шанс и загадать желание, чтобы оно обязательно исполнилось в 2021 году. СберKids запускает для детей новую традицию загадывания желаний на Новый год в популярном у них формате челленджа в социальной сети Likee. Мы также приготовили подарки для наших маленьких клиентов, открывших копилку в СберKids. В таком игровом формате мы знакомим детей с функционалом нашего приложения и основами финансовой грамотности», - отметила директор дивизиона «Особенные решения» Сбербанка Александра Алтухова.
СберKids — мобильное приложение для детей от 6 до 14 лет со встроенной виртуальной банковской картой. С помощью приложения удобно давать ребёнку деньги и следить за его тратами. Ребёнок учится совершать первые покупки самостоятельно, в том числе оплачивать картой, но под присмотром родителей.