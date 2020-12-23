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Общество

«Народные контролеры» проверили точки продажи пиротехники в Пскове

21.12.2020 22:02|ПсковКомментариев: 0

Активисты партийного проекта «Народный контроль» под руководством регионального координатора партийного проекта, депутата Псковского областного Собрания Анатолия Тиханова 21 декабря проверили точки продажи пиротехнических изделий в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения «Единой России», участники рейда провели мониторинг условий хранения фейерверков, петард и бенгальских огней, проверили соблюдение продавцами правил продажи пиротехники и требований пожарной безопасности в местах торговли этой продукцией.

«Мы проверили четыре точки продажи пиротехнических изделий в Пскове. По сравнению с прошлым годом ситуация изменилась в лучшую сторону, в этом году в ходе рейда вообще не было выявлено нарушений, - рассказал об итогах рейда Анатолий Тиханов. - Вся продукция сертифицирована, сроки годности пиротехники в норме. Соблюдены условия хранения товара и условия противопожарной безопасности».

Со слов продавцов, они продают пиротехнику псковичам не моложе 16 лет и строго за этим следят.

«Дети до 16 лет могут купить пиротехнику только в сопровождении взрослых», - отметили в одном из магазинов.

Цены на фейерверки в проверенных магазинах варьируются от 300 рублей до 62 тысяч рублей и зависят от количества зарядов, мощности и яркости. Хлопушки можно купить за 30 рублей, бенгальские огни - за 45 рублей, фонтаны для торта – за 160 рублей, дымовые шашки - за 290 рублей.

«Главное, чтобы люди, которые покупают фейерверки на Новый год, соблюдали все меры безопасности при его использовании, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье окружающих. Человек, который будет запускать салют, должен был трезвым. Запуск салюта должен быть вдали от домов, и на значительном расстоянии от зрителей», - пояснил Анатолий Тиханов.

Отчет по итогам мониторинга будет направлен федеральному куратору партийного проекта «Народный контроль», депутату Госдумы Анне Кувычко.

Партийный проект «Единой России» «Народный контроль» направлен на повышение уровня информированности общественности в сфере продовольственной политики, контроля качества продовольственных товаров и услуг, налаживания производства современной отечественной конкурентоспособной продукции, в том числе, в области продовольствия и медицины. Также в рамках реализации партпроекта проводятся регулярные мониторинги, такие как мониторинг цен на лекарства в регионах, мониторинг деятельности организаций, предоставляющих потребительские займы, мониторинг рынка семян и другие. Все эти мероприятия преследуют цель установить контроль за прозрачным и экономически обоснованным формированием цен и правил на потребительском рынке.

Теги: #Единая Россия #Народный контроль
Источник: Псковская Лента Новостей
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