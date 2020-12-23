Общество

Директор новоржевского МП оштрафован за несоблюдение закона о закупках

По требованию прокурора Новоржевского района директор МП «Энергоресурс» оштрафован на 20 000 рублей за несоблюдение требований закона в сфере закупок. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Новоржевского района, по результатам проведенной прокуратурой проверки в деятельности МП Новоржевского района «Энергоресурс» выявлены грубые нарушения требований закона в сфере закупок, о защите прав субъектов предпринимательства.

В нарушение требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на муниципальном предприятии уполномоченное должностное лицо не получило дополнительное образование в сфере закупок, в единой информационной системе более 2 лет не размещались обязательные документы и информация об исполнении договоров (контрактов), выявлен факт образования задолженности по исполненным контрактам.

В связи с грубыми нарушениями закона в отношении директора МП «Энергоресурс» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.7.31 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в уполномоченный орган.

Постановлением УФАС по Псковской области от 16.12.2020 директор предприятия признан виновным в совершении административного правонарушения, оштрафован на 20 000 рублей.

Кроме того, в целях устранения выявленных нарушений закона прокуратурой района в адрес МП «Энергоресурс» внесено представление, которое рассмотрено, удовлетворено, произведена частичная оплата задолженности по исполненным контрактам.

Вопрос соблюдения требований законодательства в сфере закупок, защиты прав предпринимателей находится на контроле прокуратуры района.