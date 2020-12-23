Общество

По улице Советской №98 перенесен забор для беспрепятственного прохода пешеходов

Забор вокруг строящегося многоквартирного дома №98 по улице Советской перенесен в целях обеспечения беспрепятственного прохода пешеходов вблизи указанного дома. Данные меры предприняты застройщиком ООО «Новый адрес» после наложения штрафа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова.

Ранее жители микрорайона обратились на сайт Губернатора Псковской области с жалобой, что забор вокруг дома мешает людям ходить, и им приходится обходить его по проезжей части.

Контрольным управлением администрации города Пскова были проведены мероприятия, в результате которых застройщик был проинформирован об обязанности обеспечить беспрепятственный проход пешеходов вдоль дома №98. Указанные работы застройщик должен был выполнить еще до 25 сентября текущего года. 12 октября сотрудники Контрольного управления провели повторные контрольные мероприятия по указанному адресу, в ходе которых установлено, что взятые обязательства по восстановлению ограждения застройщиком не выполнены, в связи с чем директор данной организации приглашен для дачи пояснений и составления протокола об административном правонарушении по статье 2.5 закона Псковской области от 04.05.2003 №268-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Псковской области».

ООО «Новый-Адрес» привлечено к административной ответственности по указанной статье с наложением штрафа в размере 6000 рублей. Для обеспечения прохода пешеходов данной организацией осуществлено перемещение забора.