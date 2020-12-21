Общество

Детский сад «Росток» сможет предоставить в аренду помещения для хореографии

Депутаты единогласно согласовали муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Центр развития ребенка- детский сад №7 «Росток» предоставление в аренду индивидуальному предпринимателю муниципального недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, без проведения торгов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова.

Помещение необходимо для предоставления платной образовательной услуги в сфере художественно - эстетического направления (хореография) с детьми дошкольного возраста.

Данное решение было принято в ходе заседания комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы.