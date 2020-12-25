100 псковских миллионеров. Допрыгнуть до девятизначных

Псковская Лента Новостей представляет традиционный рейтинг ста жителей региона, получивших наибольший задекларированный доход. Такой список мы составляем ежегодно с 2011 года, и это уже десятая по счету версия нашего символического клуба псковских миллионеров. В процессе работы над данным материалом были собраны, систематизированы и проанализированы данные из отрытых источников о доходах нескольких тысяч человек - государственных и муниципальных служащих, судей, сотрудников самых разнообразных ведомств и депутатов различного уровня. Заработки членов их семей, как и прежде, в расчет не брались.
Уточним, что в список самых состоятельных жителей Псковской области вошли лишь те государственные и муниципальные служащие, депутаты и представители других категорий, чьи декларации о доходах находятся в открытом доступе. В былые времена самые высокие места в клубе «самых богатых и знаменитых» занимали такие корифеи псковского бизнеса как Игорь Савицкий, Михаил Гавунас, Дмитрий Матвеев, Алексей Севастьянов, Виктор Почернин и другие известные и влиятельные предприниматели. Теперь многие из них не обязаны открыто отчитываться о своих доходах, потому что давно сложили депутатские полномочия, а кто-то и вовсе утратил не только былое могущество, но и богатство.
Напомним, что в целях противодействия коррупции и согласно указу президента российское чиновничество, депутаты и прочие категории «слуг народа» обязаны регулярно отчитываться о своих доходах и имуществе. «Декларационнообязанные» делают с каждым годом это все более и более ответственно, тем не менее – не без пробелов. Так, Себежский и Гдовский районы где-то «потеряли» декларацию о доходах районных депутатов. Наверняка, там тоже есть свои миллионеры. Например, глава крестьянского хозяйства «Прометей», депутат Гдовского районного Собрания Александр Конашенков в прошлом году на 19-ю строчку рейтинга легко взобрался. Как знать, может быть и по итогам 2019-го он бы занял свою почетную нишу. Но, увы, на данный момент его декларация сокрыта от взора любопытного читателя, который может рассчитывать на эту информацию по закону.
Да, 17 апреля на фонде пандемии президент России Владимир Путин подписал указ о переносе в связи с коронавирусом последнего срока подачи российскими чиновниками сведений о доходах и имуществе за 2019 год с 1 апреля на 1 августа. Но и эти сроки уже давно минули…
Впрочем, повторимся, в подавляющем большинстве муниципалитеты, ведомства, заксобрания и учреждения подходят к задаче ответственно. Даже если приходилось порой звонить и напоминать, что кой-каких документов на сайтах не хватает или они загружаются с ошибкой, все относились с пониманием к таким замечаниям (хоть порой и пытались включить железные нотки в голосе: «А какие у вас полномочия?!») и оперативно устраняли недостатки.
Еще одно важное уточнение: некоторые участники нашего рейтинга – это «миллионеры на час». Продажа квартиры, получение ипотеки, вступление в наследство – как ни крути, а делает участника сделки задокументированным богачом. Любопытно, что в этом году в декларациях не единожды встречалось следующее объяснение резкого роста доходов – безвозмездная передача накоплений со стороны ближайших родственников.
Отметим, что вместе с ростом декларированного достатка растет и «входной ценз» рейтинга: еще в прошлом году даже двух миллионов было недостаточно, чтобы занять в нем самые низкие строчки. По итогам 2019 года понадобилось уже перешагнуть планку в 2,4 млн рублей.
Впрочем, есть место в «клубе псковских миллионеров» и для стабильности. Так, из года в год в нем правят мужчины. Как и в прошлом году первая дама в рейтинге появляется лишь на его 20-й строчке – на этот раз это Ольга Домкина, заведующая Куньинским детским садом «Лучик» с 6,3 млн рублей дохода. Всего же в рейтинг вошли лишь 29 женщин, то есть приблизительно треть списка – прекрасная половина человечества.
По соотношению участников рейтинг также достаточно классичен. По итогам 2019 года в него вошли 37 представителей различных органов законодательной и представительной власти, включая двух членов Совета Федерации. К слову, парламентарии заняли первые 9 строчек нашего «чарта». Кроме того, треть списка «оккупировали» 32 чиновника. Впрочем, есть и любопытный момент: если в прошлом году ни один заместитель губернатора Псковской области не прошел входной ценз в 2,2 млн рублей нашего «клуба миллионеров», то в этом - легко преодолели планку. Уровень задекларированных доходов вице-глав регионе начинается от 3,4 млн рублей.
Добавим также, что больше половины списка – новички, которые не попали в число 100 псковских миллионеров в прошлом году. По остальным участникам мы для удобства показали их перемещение в рейтинге и разницу в задекларированных доходах по сравнению с 2018 годом.
При формировании сотни псковских миллионеров мы решили раздать несколько символических номинаций.
На звание «Прорыв года» претендует предприниматель и депутат из Пустошкинского района Сергей Сизов. Быть в топе самых задекларировано состоятельных жителей региона ему не впервой. С 2015 года, с тех пор, как он ворвался в рейтинг миллионеров, пустошкинский парламентарий не сдавал позиций. Но за исключением прошлого года, когда Сергей Сизов отдал пальму первенства Александру Амосову, предпринимателю и депутату Стругокрасненского районного Собрания.
Сергей Сизов
И вот, Сергей Сизов задекларировал в 2019 году на 24,5 млн рублей больше, чем в 2018-м и отвоевал себе обратно место лидера, чуть ли не вдвое обогнав своего ближайшего соперника – все того же Александра Амосова, который получил в списке миллионеров заслуженное «серебро». Надо признать, стругокрасненский предприниматель и сам заметно «подыграл» конкуренту, задекларировав на 22,7 млн рублей меньше по итогам прошлого года.
Александр Амосов
Ну, а Сергей Сизов к тому же впервые в истории нашего рейтинга показал в декларации девятизначную сумму – 105,2 млн рублей. Фантастические доходы индивидуального предпринимателя из Пустошки, как и прежде, объясняются достаточно просто: он занимается грузоперевозками и вынужден декларировать, как он сам выражается, «валовый доход». Из него можно смело вычеркивать расходы на внушительный автопарк бизнесмена, но в декларационных отчетах этого не видно.
«Золото» и «серебро» нашего списка показывают не только самые значительные суммы в своих декларациях, но и, как видим, самые впечатляющие «свечки» в них. Для понимания, «бронза» рейтинга, депутат Новоржевского районного собрания Николай Соколов, отчитался о меньшей сумме за год, чем приросли или потеряли наши уважаемые топы за год.
Николай Соколов
Добавим, что в топ-5 «самых-самых» также вошли председатель Пустошкинского районного собрания депутатов Дмитрий Зарембо, задекларировавший 15,4 млн рублей, и вице-спикер регионального парламента, директор компании «Псков-Полимер» Юрий Сорокин, который, несмотря на заметное снижение доходов (- 17,9 млн рублей по сравнению с декларацией годом ранее), все же смог удержаться в верхних строчках рейтинга. Показательно, что во всех предыдущих «чартах» депутат-бизнесмен демонстрировал исключительно постепенное увеличение доходов.
Юрий Сорокин
«Вылетом года» нарекаем депутата Псковской гордумы Дениса Иванова, который с грохотом выпал из рейтинга миллионеров, отчитавшись за 2019 год о смешных по его меркам 1,67 млн рублей. А ведь прежде два года подряд он входил в топ-5 нашего списка с суммами, заметно превышающими 19 млн рублей.
Денис Иванов
Если же следовать логике перемещений внутри рейтинга, то звание «Взлет года» бесспорно следует отдать депутату Псковской городской думы Григорию Стороненкову, возглавляющему также группу предприятий «Псковтехгаз». По сравнению с прошлым годом он смог «взлететь» сразу на 56 строчек, поднявшись с 99 позиции на 43-ю. Его задекларированный доход вырос на 1,3 млн рублей и в итоге превысил 3,5 млн рублей.
Григорий Стороненков
Ну а самое драматичное падение внутри списка показал прокурор Псковского района Константин Тельнов. Отчитавшись в 2019 году о доходах почти в 2,7 млн рублей, он зафиксировал, что «потерял» свыше 1 млн рублей по сравнению с 2018-м. Это стоило ему сразу 49 строчек в рейтинге – с 37-го места он опустился на 86-е.
Константин Тельнов
Декларированный годовой доход за 2019 год, ТОП-100
*в итоговые цифры вшиты гиперссылки на первоисточники
- Сергей Сизов, предприниматель, депутат Пустошкинского районного собрания
105 272 865 рублей (+24 521 104 рублей) ↑1 (2)
- Александр Амосов, предприниматель, депутат Струго-Красненского районного собрания
58 050 957 рублей (-22 700 804 рублей) ↓1 (1)
- Николай Соколов, предприниматель, депутат Новоржевского районного собрания
20 292 454 рублей (+2 487 368 рублей) ↑2 (5)
- Дмитрий Зарембо, председатель Пустошкинского районного собрания
депутатов
15 442 734 рублей (+1 955 429 рублей) ↑3 (7)
- Юрий Сорокин, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
13 859 571 рублей (- 17 983 112 рублей) ↓2 (3)
- Владимир Павлюк, генеральный директор ООО «СМУ 327», депутат Великолукской городской думы
13 255 315 рублей NEW
- Александр Жуковский, предприниматель; депутат городского поселения «Невель»
12 918 555 рублей NEW
- Андрей Козлов, генеральный директор ОАО «Красное знамя» (Новосокольнический район), депутат Псковского областного Собрания
12 815 956 рублей NEW
- Сергей Быков, предприниматель, депутат Псковского областного Собрания
12 301 760 рублей (+ 2 238 202 рублей) ↑2 (11)
- Арсений Парфенов, проректор по международной деятельности ПсковГУ
10 533 552 рублей NEW
- Артур Ханагян, депутат Пыталовского районного собрания
10 524 800 рублей (+ 3 607 024 рублей) ↑6 (17)
- Анатолий Тиханов, депутат Псковского областного Собрания
10 416 041 рублей (+323 871 рублей) ↑2 (10)
- Сергей Савин, управляющий отделением по Псковской области Банка России
10 023 159 рублей (246 043 рублей) ↑1 (12)
- Петр Парамонов, генеральный директор ООО «Великолукский механический завод», депутат Великолукской городской думы
9 867 702 рублей (+ 787 899 рублей) ↑1 (15)
- Дмитрий Барабанов, депутат Псковской городской думы
8 597 306 рублей (-3 726 604 рублей) ↓6 (9)
- Александр Козловский, депутат Государственной Думы
8 276 662 рублей (+ 3 112 775 рублей) ↑6 (22)
- Сергей Сосновский, депутат Псковского областного Собрания
8 227 207 рублей (-7 219 521 рублей) ↓11 (6)
- Игорь Ильин, депутат собрания депутатов городского поселения «Локня»
8 148 060 рублей (+ 1 363 084 рублей) ⏸ (18)
- Сергей Федосеев, заместитель директора по строительству ООО «Кабельсервис», депутат Великолукской городской думы
6 986 449 рублей (- 5 401 753 рублей) ↓11 (8)
- Ольга Домкина, заведующая МБДОУ «Куньинский детский сад «Лучик»
6 300 838 рублей NEW
- Сергей Павлов, депутат Пыталовского районого собрания
5 907 650 рублей (+ 2 139 056 рублей) ↑14 (35)
- Елена Бибикова, член Совета Федерации от Псковской области
5 843 215 рублей (+ 674 697 рублей) ↑1 (21)
- Евгений Голубев, директор Псковской ГРЭС, депутат Дедовичского районного Собрания
5 598 722 рублей (+ 481 587 рублей) ⏸ (23)
- Владимир Якунин, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области
5 537 694 рублей NEW
- Денис Мунштуков, генеральный директор ЗАО «ЗЭТО», депутат Великолукской городской думы
5 448 187 рублей (+ 638 447 рублей) ⏸ (25)
- Наталья Мельникова, управляющий отделением Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Псковской области, депутат Псковского областного Собрания
5 442 777 рублей NEW
- Андрей Турчак, член Совета Федерации от Псковской области
5 390 394 рублей (+ 604 030 рублей) ⏸ (27)
- Роман Богданов, предприниматель, депутат Порховского районного Собрания
5 150 000 рублей NEW
- Александр Васильев, депутат Государственной Думы
5 047 689 рублей (+374 910 рублей) ⏸ (29)
- Олег Шеков, депутат Струго-Красненского районного собрания
4 892 565 рублей (+ 105 860 рублей) ↓4 (26)
- Нинель Салагаева, заместитель губернатора Псковской области
4 726 551 рублей NEW
- Евгений Седов, глава Палкинского района
4 716 063 рублей (в т.ч. доход от продажи имущества – 3,2 млн рублей) NEW
- Виктор Вересов, депутат собрания депутатов городского поселения «Локня»
4 691 553 рублей (+ 711 671 рублей) ↑1 (34)
- Алексей Федоров, депутат Псковского областного Собрания
4 568 280 рублей (из них 3 млн рублей - продажа имущества) NEW
- Игорь Сопов, председатель Избирательной комиссии Псковской области
4 512 229 рублей NEW
- Сергей Дмитриев, руководитель аппарата администрации Псковской области
4 238 004 рублей NEW
- Елена Михайлова, начальник отдела бухгалтерского учета и финансового мониторинга Псковской таможни
4 200 194 рублей NEW
- Федор Тимаев, председатель Арбитражного суда Псковской области
3 934 300 рублей (+ 409 894 рублей) ↑1 (39)
- Сергей Борисенок, начальник отряда Псковской таможни
3 819 471 рублей NEW
- Алексей Лобанов, помощник начальника отряда ГУ МЧС России по Псковской области
3 793 108 рублей NEW
- Александр Погоняйло, консультант, государственный инженер-инспектор комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Псковской области
3 792 095 рублей NEW
- Сергей Дмитриев, депутат Собрания городского поселения «Себеж»
3 685 020 рублей NEW
- Григорий Стороненков, депутат Псковской городской думы, генеральный директор группы предприятий «Псковтехгаз»
3 569 370 рублей (+ 1 340 864 рублей) ↑56 (99)
- Любовь Алексеева, судья арбитражного суда Псковской области
3 542 658 рублей (в том числе от продажи квартиры) NEW
- Василий Осипов, заместитель губернатора Псковской области
3 530 814 рублей NEW
- Вера Емельянова, первый заместитель губернатора
3 498 252 рублей NEW
- Антон Сергеев, советник губернатора Псковской области
3 492 714 рублей NEW
- Татьяна Баринова, заместитель губернатора Псковской области
3 477 940 рублей NEW
- Татьяна Смирнова, председатель комитета администрации Псковской области
3 457 824 рублей NEW
- Игорь Дитрих, заместитель главного врача по хирургии государственного учреждения здравоохранения «Псковская областная больница», депутат Псковского областного Собрания
3 418 909 рублей NEW
- Илья Ефимов, начальник отдела ГУ МЧС России по Псковской области
3 378 598 рублей NEW
- Дмитрий Быстров, глава Островского района
3 378 572 рублей (в том числе от продажи квартиры и автомобиля) (+ 296 373 рублей) ↑3 (49)
- Всеволод Куплайс, заместитель главы администрации города Великие Луки
3 364 009 рублей NEW
- Сергей Белов, до 2020 года прокурор Псковской области
3 342 220 рублей (+ 646 255 рублей) ↑13 (67)
- Петр Крупеня, руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области
3 272 481 рублей (- 969 012) ↓24 (31)
- Елена Волкова, заместитель начальника отдела Псковской таможни
3 268 720 рублей NEW
- Вадим Афанасьев, председатель СПК «Жадрицы», депутат Псковского областного Собрания
3 227 098 рублей (из них грант на реализацию проектов создания и развития КФХ – 2 506 990 рублей) NEW
- Мария Бирюкова, начальник управления администрации Псковской области
3 203 480 рублей NEW
- Станислав Суслов, начальник управления делами администрации Псковской области
3 172 091 рублей NEW
- Александр Котов, председатель Псковского областного Собрания депутатов
3 160 899 рублей NEW
- Александр Власов, заместитель начальника таможенного поста (сменный) Псковской таможни
3 154 772 рублей NEW
- Анатолий Васильев, депутат Собрания городского поселения «Дедовичи»
3 146 247 рублей ↑4 (66)
- Екатерина Силантьева, руководитель секретариата губернатора Псковской области
3 131 261 рублей NEW
- Виктор Борисенко, заместитель прокурора Псковской области
3 095 471 рублей ↑3 (61)
- Анна Ильина, консультант отдела методологии и информационного обеспечения бюджетного процесса финансового управления администрации Пскова
3 095 411 рублей NEW
- Андрей Матвеев, депутат Псковского районного Собрания
3 040 071 рублей (+ 692 206 рублей) ↑27 (93)
- Владимир Павлов, депутат Собрания городского поселения «Дедовичи»
3 037 234 рублей (-106 408 рублей) ↓20 (47)
- Елена Петрова, заместитель начальника отдела администрации Псковской области
3 035 291 рублей NEW
- Сергей Чубарыкин, командир Псковского гвардейского соединения ВДВ
3 019 681 рублей NEW
- Дмитрий Иванов, заместитель руководителя аппарата администрации Псковской области
3 016 624 рублей NEW
- Владимир Янин, консультант отдела эксплуатации и обеспечения сохранности автомобильных дорог УГХ администрации Пскова
3 013 793 рублей NEW
- Валентина Корнилаева, заместитель главы администрации Великолукского района, начальник финансового управления
2 966 044 рублей NEW
- Елена Гордеева, директор ГБПОУ Псковской области «Великолукский политехнический колледж»
2 959 136 рублей (продажа квартиры, полученной по наследству, собственного легкового автомобиля, кредит) NEW
- Светлана Циттель, председатель судебного состава Арбитражного суда Псковской области
2 943 188 рублей (+ 160 925 рублей) ↓11 (63)
- Антон Минаков, руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов
2 923 242 рублей NEW
- Ольга Левина, заместитель начальника финансово-бухгалтерского отдела комитета по труду и занятости Псковской области
2 903 173 рублей NEW
- Сергей Левшаков, заместитель прокурора Псковской области
2 878 886 рублей (+ 642 567 рублей) ↑20 (97)
- Владимир Орлов, председатель судебного состава Арбитражного суда Псковской области
2 866 325 рублей NEW
- Сергей Новикевич, депутат Локнянского районного собрания
2 835 434 рублей (- 329 157 рублей) ↓33 (46)
- Алексей Уткин, начальник отделения ГУ МЧС России по Псковской области
2 812 010 рублей NEW
- Ольга Васильева, председатель судебного состава Арбитражного суда Псковской области
2 790 082 рублей (+ 96 126 рублей) ↓13 (68)
- Наталья Ильина, на момент подачи декларации врио ректора Псковского государственного университета
2 739 730 рублей NEW
- Виталий Суриков, первый заместитель председателя комитета по тарифам и энергетике Псковской области
2 725 265 рублей NEW
- В. Голубева, заместитель начальника территориального отдела Пскова комитета по социальной защите Псковской области
2 722 724 рублей (доход от продажи 2 квартир) NEW
- Анастасия Наумова, консультант аппарата администрации Псковской области
2 714 895 рублей NEW
- Константин Тельнов, прокурор Псковского района
2 693 301 рублей (- 1 021 940 рублей) ↓49 (37)
- Виктор Тепляков, первый заместитель прокурора Псковской области
2 682 039 рублей (+ 216 282 рублей) ↓4 (83)
- Ирина Васильева, консультант комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
2 656 534 рублей (средства материнского капитала - 408 026 руб., доход полученный от продажи недвижимости - 841 974,00 руб., денежные средства, полученные от матери на невозвратной основе - 900 000 руб.) NEW
- Раиса Семенова, консультант комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
2 646 495 рублей NEW
- Георгий Василевич, директор ФГБУК «Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»
2 637 335 рублей NEW
- Дмитрий Губин, руководитель управления федерального казначейства по Псковской области
2 614 248 рублей (+ 92 549 рублей) ↓12 (79)
- Оксана Ребекко, руководитель управления Росреестра по Псковской области
2 596 113 рублей NEW
- Нина Зиновьева, председатель комитета по экономическому развитию администрации Великолукского района
2 585 041 рублей NEW
- Татьяна Самойлова, судья Арбитражного суда Псковской области (в отставке)
2 576 930 рублей (- 477 781 рублей) ↓44 (50)
- Сергей Маломоркин, директор ГБПОУ ПО «Великолукский лесотехнический колледж»
2 548 044 рублей (включая сделку по продаже жилого имущества) NEW
- Андрей Ларченко, начальник службы Псковской таможни
2 519 665 рублей NEW
- Татьяна Бабичева, первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Псковской области
2 517 893 рублей NEW
- Надежда Бейнарович, генеральный директор ООО «Дом», депутат городского поселения «Невель»
2 484 463 рублей NEW
- Константин Аброськин, прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Псковской области
2 479 333 рублей NEW
- Дмитрий Созонов, начальник отдела по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Порховского района
2 473 837 рублей NEW
Разумеется, наш рейтинг остается достаточно условным. Он ни в коем случае не претендует на полноту серьезного финансового исследования, однако и на основе его данных можно сделать определенные выводы. Уже не первый год самые внушительные декларации показывают депутаты-предприниматели, причем не только и не столько областного уровня, сколько из районов и сельских поселений. Парламентарии из бизнеса оставляют далеко позади чиновников, силовиков, судей и сотрудников территориальных органов федеральных ведомств.
С другой стороны, вряд ли предприниматели могут уповать на финансовую стабильность, которую дает принадлежность к крупным государственным структурам. Полагаем, это будет особенно заметно по итогам декларационной кампании 2020 года.
Пока же наш «клуб псковских миллионеров» по итогам 2019 года отчитался о суммарных доходах в 640 081 614 рублей. Это на 11 244 890 рублей больше, чем в 2018-м.
Ну, а закончим подведение итогов на традиционной ноте: мало показать, сколько зарабатывают российские чиновники и депутаты. Надо знать, сколько они тратят...
При подготовке материала использованы данные, размещенные в открытом доступе на портале государственных органов Псковской области, сайтах региональных комитетов, официальных сайтах муниципальных образований Псковской области, Псковского областного Собрания депутатов, избирательной комиссии Псковской области, Прокуратуры Псковской области, различных территориальных ведомств федеральных структур, Государственной Думы, Совета Федерации, Министерства обороны, а также другие официальные источники.
Алексей Овчинников