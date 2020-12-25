Общество

100 псковских миллионеров. Допрыгнуть до девятизначных

Псковская Лента Новостей представляет традиционный рейтинг ста жителей региона, получивших наибольший задекларированный доход. Такой список мы составляем ежегодно с 2011 года, и это уже десятая по счету версия нашего символического клуба псковских миллионеров. В процессе работы над данным материалом были собраны, систематизированы и проанализированы данные из отрытых источников о доходах нескольких тысяч человек - государственных и муниципальных служащих, судей, сотрудников самых разнообразных ведомств и депутатов различного уровня. Заработки членов их семей, как и прежде, в расчет не брались.

Уточним, что в список самых состоятельных жителей Псковской области вошли лишь те государственные и муниципальные служащие, депутаты и представители других категорий, чьи декларации о доходах находятся в открытом доступе. В былые времена самые высокие места в клубе «самых богатых и знаменитых» занимали такие корифеи псковского бизнеса как Игорь Савицкий, Михаил Гавунас, Дмитрий Матвеев, Алексей Севастьянов, Виктор Почернин и другие известные и влиятельные предприниматели. Теперь многие из них не обязаны открыто отчитываться о своих доходах, потому что давно сложили депутатские полномочия, а кто-то и вовсе утратил не только былое могущество, но и богатство.

Напомним, что в целях противодействия коррупции и согласно указу президента российское чиновничество, депутаты и прочие категории «слуг народа» обязаны регулярно отчитываться о своих доходах и имуществе. «Декларационнообязанные» делают с каждым годом это все более и более ответственно, тем не менее – не без пробелов. Так, Себежский и Гдовский районы где-то «потеряли» декларацию о доходах районных депутатов. Наверняка, там тоже есть свои миллионеры. Например, глава крестьянского хозяйства «Прометей», депутат Гдовского районного Собрания Александр Конашенков в прошлом году на 19-ю строчку рейтинга легко взобрался. Как знать, может быть и по итогам 2019-го он бы занял свою почетную нишу. Но, увы, на данный момент его декларация сокрыта от взора любопытного читателя, который может рассчитывать на эту информацию по закону.

Да, 17 апреля на фонде пандемии президент России Владимир Путин подписал указ о переносе в связи с коронавирусом последнего срока подачи российскими чиновниками сведений о доходах и имуществе за 2019 год с 1 апреля на 1 августа. Но и эти сроки уже давно минули…

Впрочем, повторимся, в подавляющем большинстве муниципалитеты, ведомства, заксобрания и учреждения подходят к задаче ответственно. Даже если приходилось порой звонить и напоминать, что кой-каких документов на сайтах не хватает или они загружаются с ошибкой, все относились с пониманием к таким замечаниям (хоть порой и пытались включить железные нотки в голосе: «А какие у вас полномочия?!») и оперативно устраняли недостатки.

Еще одно важное уточнение: некоторые участники нашего рейтинга – это «миллионеры на час». Продажа квартиры, получение ипотеки, вступление в наследство – как ни крути, а делает участника сделки задокументированным богачом. Любопытно, что в этом году в декларациях не единожды встречалось следующее объяснение резкого роста доходов – безвозмездная передача накоплений со стороны ближайших родственников.

Отметим, что вместе с ростом декларированного достатка растет и «входной ценз» рейтинга: еще в прошлом году даже двух миллионов было недостаточно, чтобы занять в нем самые низкие строчки. По итогам 2019 года понадобилось уже перешагнуть планку в 2,4 млн рублей.

Впрочем, есть место в «клубе псковских миллионеров» и для стабильности. Так, из года в год в нем правят мужчины. Как и в прошлом году первая дама в рейтинге появляется лишь на его 20-й строчке – на этот раз это Ольга Домкина, заведующая Куньинским детским садом «Лучик» с 6,3 млн рублей дохода. Всего же в рейтинг вошли лишь 29 женщин, то есть приблизительно треть списка – прекрасная половина человечества.

По соотношению участников рейтинг также достаточно классичен. По итогам 2019 года в него вошли 37 представителей различных органов законодательной и представительной власти, включая двух членов Совета Федерации. К слову, парламентарии заняли первые 9 строчек нашего «чарта». Кроме того, треть списка «оккупировали» 32 чиновника. Впрочем, есть и любопытный момент: если в прошлом году ни один заместитель губернатора Псковской области не прошел входной ценз в 2,2 млн рублей нашего «клуба миллионеров», то в этом - легко преодолели планку. Уровень задекларированных доходов вице-глав регионе начинается от 3,4 млн рублей.

Добавим также, что больше половины списка – новички, которые не попали в число 100 псковских миллионеров в прошлом году. По остальным участникам мы для удобства показали их перемещение в рейтинге и разницу в задекларированных доходах по сравнению с 2018 годом.

При формировании сотни псковских миллионеров мы решили раздать несколько символических номинаций.

На звание «Прорыв года» претендует предприниматель и депутат из Пустошкинского района Сергей Сизов. Быть в топе самых задекларировано состоятельных жителей региона ему не впервой. С 2015 года, с тех пор, как он ворвался в рейтинг миллионеров, пустошкинский парламентарий не сдавал позиций. Но за исключением прошлого года, когда Сергей Сизов отдал пальму первенства Александру Амосову, предпринимателю и депутату Стругокрасненского районного Собрания.



Сергей Сизов

И вот, Сергей Сизов задекларировал в 2019 году на 24,5 млн рублей больше, чем в 2018-м и отвоевал себе обратно место лидера, чуть ли не вдвое обогнав своего ближайшего соперника – все того же Александра Амосова, который получил в списке миллионеров заслуженное «серебро». Надо признать, стругокрасненский предприниматель и сам заметно «подыграл» конкуренту, задекларировав на 22,7 млн рублей меньше по итогам прошлого года.



Александр Амосов

Ну, а Сергей Сизов к тому же впервые в истории нашего рейтинга показал в декларации девятизначную сумму – 105,2 млн рублей. Фантастические доходы индивидуального предпринимателя из Пустошки, как и прежде, объясняются достаточно просто: он занимается грузоперевозками и вынужден декларировать, как он сам выражается, «валовый доход». Из него можно смело вычеркивать расходы на внушительный автопарк бизнесмена, но в декларационных отчетах этого не видно.

«Золото» и «серебро» нашего списка показывают не только самые значительные суммы в своих декларациях, но и, как видим, самые впечатляющие «свечки» в них. Для понимания, «бронза» рейтинга, депутат Новоржевского районного собрания Николай Соколов, отчитался о меньшей сумме за год, чем приросли или потеряли наши уважаемые топы за год.



Николай Соколов

Добавим, что в топ-5 «самых-самых» также вошли председатель Пустошкинского районного собрания депутатов Дмитрий Зарембо, задекларировавший 15,4 млн рублей, и вице-спикер регионального парламента, директор компании «Псков-Полимер» Юрий Сорокин, который, несмотря на заметное снижение доходов (- 17,9 млн рублей по сравнению с декларацией годом ранее), все же смог удержаться в верхних строчках рейтинга. Показательно, что во всех предыдущих «чартах» депутат-бизнесмен демонстрировал исключительно постепенное увеличение доходов.



Юрий Сорокин

«Вылетом года» нарекаем депутата Псковской гордумы Дениса Иванова, который с грохотом выпал из рейтинга миллионеров, отчитавшись за 2019 год о смешных по его меркам 1,67 млн рублей. А ведь прежде два года подряд он входил в топ-5 нашего списка с суммами, заметно превышающими 19 млн рублей.



Денис Иванов

Если же следовать логике перемещений внутри рейтинга, то звание «Взлет года» бесспорно следует отдать депутату Псковской городской думы Григорию Стороненкову, возглавляющему также группу предприятий «Псковтехгаз». По сравнению с прошлым годом он смог «взлететь» сразу на 56 строчек, поднявшись с 99 позиции на 43-ю. Его задекларированный доход вырос на 1,3 млн рублей и в итоге превысил 3,5 млн рублей.



Григорий Стороненков

Ну а самое драматичное падение внутри списка показал прокурор Псковского района Константин Тельнов. Отчитавшись в 2019 году о доходах почти в 2,7 млн рублей, он зафиксировал, что «потерял» свыше 1 млн рублей по сравнению с 2018-м. Это стоило ему сразу 49 строчек в рейтинге – с 37-го места он опустился на 86-е.



Константин Тельнов

Декларированный годовой доход за 2019 год, ТОП-100

*в итоговые цифры вшиты гиперссылки на первоисточники

Разумеется, наш рейтинг остается достаточно условным. Он ни в коем случае не претендует на полноту серьезного финансового исследования, однако и на основе его данных можно сделать определенные выводы. Уже не первый год самые внушительные декларации показывают депутаты-предприниматели, причем не только и не столько областного уровня, сколько из районов и сельских поселений. Парламентарии из бизнеса оставляют далеко позади чиновников, силовиков, судей и сотрудников территориальных органов федеральных ведомств.

С другой стороны, вряд ли предприниматели могут уповать на финансовую стабильность, которую дает принадлежность к крупным государственным структурам. Полагаем, это будет особенно заметно по итогам декларационной кампании 2020 года.

Пока же наш «клуб псковских миллионеров» по итогам 2019 года отчитался о суммарных доходах в 640 081 614 рублей. Это на 11 244 890 рублей больше, чем в 2018-м.

Ну, а закончим подведение итогов на традиционной ноте: мало показать, сколько зарабатывают российские чиновники и депутаты. Надо знать, сколько они тратят...

При подготовке материала использованы данные, размещенные в открытом доступе на портале государственных органов Псковской области, сайтах региональных комитетов, официальных сайтах муниципальных образований Псковской области, Псковского областного Собрания депутатов, избирательной комиссии Псковской области, Прокуратуры Псковской области, различных территориальных ведомств федеральных структур, Государственной Думы, Совета Федерации, Министерства обороны, а также другие официальные источники.

Алексей Овчинников