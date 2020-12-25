Общество

Акция «Елка желаний» подарит возможность почувствовать себя волшебником

В Псковской области продолжается прием заявок на участие в региональной благотворительной акции «Елка желаний», благодаря которой каждый житель области может исполнить мечту детей, лишенных родительской заботы.

В этом году группа компаний «Мега Холод» вновь присоединилась к доброй новогодней инициативе, следуя давней традиции поддерживать интернаты и детские дома региона. Тесные отношения связывают компанию и с «Детским фондом».

«Когда ты делаешь доброе дело, ты сам становишься добрее и счастливее в этот момент, - объясняет генеральный директор компании «Мега Холод» Татьяна Кириленок. - Подарки не только приятно получать - их очень приятно дарить, особенно когда ты видишь в глазах тех, кому ты вручаешь подарок, счастье. Это очень добрые положительные эмоции, что вдвойне важно в этом тяжелом году, когда нам так не хватает радости». В частности, в прошлом году коллектив ГК «Мега Холод», узнав об участии в акции, очень активно откликнулся на инициативу. Они не просто доставили долгожданный велосипед мальчику в Печорский детский дом, но и написали письма. Вручая подарки, сотрудники нарядились в шапки Деда Мороза: раз уж речь идет о сказке, надо следовать ей до конца!

Ведь ребенок зачастую мечтает не о солидных материальных подарках, а о моменте волшебства. «Дети, оказавшиеся в трудной ситуации, надеются и верят в чудо, наверное, даже больше, чем детки, у которых есть родители и которые знают, что взрослые обязательно положат для них под елку подарки», - говорит Татьяна Кириленок.

В этом году «Мега Холод» поздравит с Новым годом и Рождеством пятерых девочек самых разных возрастов. Так получилось, что подарки, о которых они мечтают, связаны с красотой и уютом. Одна девочка загадала профессиональный мейкап в студии, другая хочет попасть на мастер-класс по ногтевому сервису, еще одна мечтает о наборе косметики. Самая младшая девочка попросила набор кухни со светом и звуком. Благодаря акции «Елка желаний» все их мечты сбудутся.

Добавим, что заявки на участие принимаются на сайте благотворительной акции по адресу elka.pskov.ru. «Срок исполнения материальных желаний, например, игрушка или вещь до 29 декабря, срок исполнения нематериальных желаний, например, встреча, поездка или посещение развлекательного центра до 28 декабря, - сообщила генеральный директор Театрально-концертной дирекции Ольга Тимофеева. - В случае, если исполнение нематериального желания потребует больше времени, например, «покататься на лодке летом», необходимо сообщить о дате исполнения до 28 февраля нашим волонтерам по телефону +7 921 212-24-71 и желание можно исполнить в течение всего следующего года».

Волонтеры акции работают в каждом районе Псковской области, чтобы передать подарок ребенку, необязательно делать это лично, достаточно позвонить по тому же номеру +7 921 212-24-71 и договориться о его доставке.

В связи с непростой эпидемиологической ситуацией в регионе, в этом году предложен формат онлайн. «Каждый желающий пскович и не только, кто захочет исполнить желание ребенка, получит после регистрации личный доступ на сайт «Елка желаний». Эта возможность доступна уже сейчас», - добавила Ольга Тимофеева.