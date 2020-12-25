Общество

Подарить ребенку радость - в наших силах. Наталия Соколова об акции «Елка желаний»

В Псковской области продолжается прием заявок на участие в региональной благотворительной акции «Елка желаний», благодаря которой каждый житель области может исполнить мечту детей, лишенных родительской заботы.

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова участвует в этой акции уже второй год, подобный опыт для нее не нов: она уже неоднократно участвовала в благотворительных проектах, реализуемых «Красным крестом» и «Детским фондом».

«Любое внимание, в том числе в преддверие Нового года важно любому человеку, а детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации или без попечения родителей, - особенно, - рассказывает Наталия Викторовна. - О чем бы ни шла речь - о подарочном наборе конфет или о какой-то большой мечте, подарить радость ребенку - в наших силах».

Как отметила Наталия Соколова, в этом году шарики на Елке желаний рассказывают о мечтах не столько материальных, сколько связанных с событиями, встречами, освоением новых навыков, например, ребята хотят познакомиться с работой кинолога и погладить собаку, встретиться со спортсменом, побывать в войсковой части, покататься на лодке.

«В прошлом году я исполнила мечту мальчика их Печорского детского дома, который попросил на Новый год конструктор LEGO, - вспоминает детский омбудсмен. - Я встречала его в числе детей, которые возвращались из Москвы с ледового шоу Татьяны Навки, эту поездку для них организовал губернатор области Михаил Ведерников. Вы бы видели эти детские глаза: радость, счастье, восторг, удовольствие! И еще важна подача: взрослым, которые хотят подарить улыбки и радость детям, нужно убрать официоз и превратиться в Дедушку мороза, Снегурочку или волшебника. Ничего страшного, если ты позволишь себе надеть праздничный колпак или добавить на костюм мишуры».

В этом году Наталия Соколова также поздравит одного из маленьких участников акции «Елка желаний» с наступающими праздниками.

Добавим, что заявки на участие принимаются на сайте благотворительной акции по адресу elka.pskov.ru. «Срок исполнения материальных желаний, например, игрушка или вещь до 29 декабря, срок исполнения нематериальных желаний, например, встреча, поездка или посещение развлекательного центра до 28 декабря, - сообщила генеральный директор Театрально-концертной дирекции Ольга Тимофеева. - В случае если исполнение нематериального желания потребует больше времени, например, «покататься на лодке летом», необходимо сообщить о дате исполнения до 28 февраля нашим волонтерам по телефону +7 921 212-24-71 и желание можно исполнить в течение всего следующего года».

Волонтеры акции работают в каждом районе Псковской области, чтобы передать подарок ребенку, необязательно делать это лично, достаточно позвонить по тому же номеру +7 921 212-24-71 и договориться о его доставке.

В связи с непростой эпидемиологической ситуацией в регионе, в этом году предложен формат онлайн. «Каждый желающий пскович и не только, кто захочет исполнить желание ребенка, получит после регистрации личный доступ на сайт «Елка желаний». Эта возможность доступна уже сейчас», - добавила Ольга Тимофеева.