Общество

Александр Братчиков об итогах года, работе над ошибками и пережитке 90-х

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Обратный отсчет», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 23 декабря. Гость студии - глава администрации города Пскова Александр Братчиков. Ведущий Константин Калиниченко обсудил с ним итоги уходящего года. Что сделано, что не получилось? Беспрецедентные объемы дорожных работ - это «лебединая песня» или в 2021 году история продолжится? Довольны ли городские власти проделанной работой на крупнейших инфраструктурных объектах? Справились ли подрядчики или же кто-то рискует весной переделывать свою работу? Бюджет Пскова-2021 - это бюджет выживания или бюджет развития? Ответы на эти и многие другие вопросы дал Александр Братчиков.

Константин Калиниченко: Добрый день, уважаемые радиослушатели. На волнах радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове программа «Обратный отсчет», в которой вместе с лидерами общественного мнения региона мы подводим итоги 2020 года. Гость сегодняшнего эфира – глава администрации Пскова Александр Братчиков. Александр Николаевич, добрый день.

Александр Братчиков: Добрый день.

Константин Калиниченко: 2020 год постепенно движется к завершению – год, с одной стороны, который хочется забыть. Но с другой – очень многое сделано, прямо вот на удивление много. И что особенно, мне кажется, важно – в этом году власти сдвинули с мертвой точки целый ряд вопросов, которые мы давно считали просто решаемыми. Сделали Сквер искусств, ликвидировали «шанхай» – старое бельмо на глазу Пскова. Беспрецедентный объем дорожных работ, ремонты междворовых проездов. И даже новогоднюю иллюминацию и праздничное оформление Пскова в этом году получилось обновить. Поговорим и о том, что это было — «лебединая песня», или в 2021 году история продолжится. Александр Николаевич, как вы оцениваете 2020 год для Пскова? Успешный был год?

Александр Братчиков: Тяжело оценивать, успешный год или нет, будучи в самом процессе. Пусть это оценят жители Пскова и общественные организации, у которых есть соответствующе полномочия. Это их право — оценивать, а наша задача — выполнять задачи, которые перед нами ставятся. А о том, что мы смогли сделать, а что нет, мы говорить можем.

Большие средства выделены на ремонт дорог из дорожного фонда. Большинство из них отремонтированы, за что я благодарен УГХ как заказчику и подрядчикам. Есть, конечно, объекты, по которым меня не устраивает выполненная работа. Некоторые дороги сделаны некачественно, а есть те, которые отремонтированы не до конца. Надеюсь, доделаем в оставшиеся дни до нового года. Весной у нас вошло в практику заниматься гарантийным ремонтом — работой над ошибками. Эта работа будет продолжена, и весной, после того, как сойдет снег, донник, будем выезжать на дороги и обследовать те, которые находятся на гарантийном обслуживании. В рамках гарантийных обязательств будет проведен полный ремонт дорог, по которым выполненные работы не соответствуют техзаданию.

Константин Калиниченко: Александр Николаевич, что вы считаете главными достижениями 2020 года для Пскова?

Александр Братчиков: Сложно сказать, что является главным. Главное достижения - мы выполнили практически в полном объеме то, что запланировали, в том числе большой, тяжелый объект - стадион «Машиностроитель». Работы выполнены более чем на 95%. Идет монтаж мебели, некоторые недоделки уйдут в следующий год, но это мелочи. По крайней мере, стадион построен и будет запущен в следующем году, и это позитивная новость для жителей.

В этом году построены новые детские сады, которые помогли сократить очереди в дошкольных учреждениях. Непростая ситуация была со школами и с дополнительным образованием. Два месяца на дистанционке весной, и сейчас ушли на каникулы раньше запланированного, и осенние каникулы мы тоже продлевали. Безусловно, это скажется на качестве образования. Но так сложились обстоятельства, что это больше вынужденная мера.

Константин Калиниченко: А какие неудачи можете отметить в этом году? Что-то, что, может быть, планировали сделать, но не срослось?

Александр Братчиков: Не могу сказать, чтобы что-то совсем не срослось - такого нет. Хотелось бы, чтобы стадион «Машиностроитель» был введен в этом году, но не случилось. Хотелось, чтобы ремонт дорог завершили в октябре, а не уходили в ноябрь и декабрь. Большая часть дворов - 90% - была сделана в срок. Хотелось бы, чтоб и детские сады новые были построены раньше, в октябре, а не в конце года, как на улице Алехина. И по реконструкции улицы Леона Поземского тоже хотелось основной объем работ выполнить летом. Вот такие вещи.

Константин Калиниченко: Главное слово 2020 года, понятное дело, - коронавирус. Оказала эта история негативное воздействие на Псков? Сильно пришлось корректировать планы работы, подходы в работе?

Александр Братчиков: Да, безусловно. С начала года часть сотрудников ушла на удаленку, что сказалось на производительности труда и на том, что люди не могут общаться и принимать решения более быстро и эффективно. Сказалось это и на работе подрядчиков. Многие приезжают в Псков работать сезонно, с весны по осень. Это касается строительства недвижимости, ремонта дорог. И это отразилось на сроках и производстве. Также коронавирус повлиял на работу бизнеса. Новогодние праздники отменены - это вынужденная мера, и от этого пострадает туризм и ресторанный бизнес. Им остается только посочувствовать, дела идут не очень. Мы тоже поучаствовали в помощи предпринимателям, пострадавшим вследствие ограничительных мер — сокращали стоимость арендной платы, частично освобождали от уплаты налогов, которые идут в городской бюджет.

И образование пострадало. Дистанционка — это все-таки тяжело. Многие родители вспомнили, что такое учеба. Коронавирус, конечно, внес свои изменения и не очень позитивно отразился на экономике города и на настроении в целом, но мы понимаем, что нам с этим придется еще жить.

Константин Калиниченко: Александр Николаевич, беспрецедентный в этом году объем дорожных работ: были и масштабные объекты, такие как Рижский проспект, были и удаленные от центра, прежде заброшенные улицы. Объемы - это прекрасно, но справились ли подрядчики? Какие объекты не вызывают вопросов, а где, на ваш взгляд, немало нареканий?

Александр Братчиков: Не вызывает нареканий Рижский проспект. Я так понимаю, не особо жители заметили, что он перекрывался и что заменено дорожное полотно. Большой ремонт был на Рокоссовского. Гаражный проезд - дублер Рижского проспекта, который позволяет разгрузить его в час пик. Думаю, им пользуются многие жители Завеличья и сильно экономят время на дорогу. Быстро сделали площадь Героев-десантников, Кузнецкую — тоже молодцы. Мы не заметили, как это происходило.

Много трудностей вызывала реконструкция улиц Яна Фабрициуса и пересечения Инженерной и Индустриальной. И мне лично, и УГХ как заказчику приходилось тратить на это много времени. Объекты тяжелые, с заменой всех сетей. Все очень долго. Подрядчик питерский, ранее у нас не работал, поэтому все шло непросто, но на данном этапе объекты идут к завершению, доделываются мелочи. В следующем году в рамках гарантийных обязательств будет доделано то, что может сломаться или выйдет из строя. В целом объекты завершены. В ближайшее время получаем акт ввода в эксплуатацию, и с начала 2021 года будет полностью восстановлено автобусное сообщение по ним. Много вопросов вызывает организация движения на улице Инженерной и Индустриальной...

Константин Калиниченко: Да, я даже хотел отдельно об этом спросить.

Александр Братчиков: Я сам там езжу, и меня не устраивает, как там работает светофор. На комиссии по безопасности дорожного движения мы разбирали эту ситуацию и приняли решение тестово поменять режим работы. Посмотрим, как он будет работать в другом режиме, но все равно доведем до ума его работу, чтоб это было комфортно для жителей.

Непростая история с реконструкцией улицы Леона Поземского. Много неудобств она доставила жителям. Но это одна из центральных улиц, целиком мы ее перекрыть не могли. Тогда был бы коллапс. Перекрывали несколько раз какие-то участки и видели, что происходит. Поэтому приходилось ремонтировать без перекрытия. Все осложнялось археологическими раскопками. Найдя любую монетку, археологи, безусловно, радуются. Мы тоже в душе, наверное, радуемся, но с точки зрения производства работ это затягивало процесс. Готовность объекта достаточно высокая. Есть тоже недоделки, которые устраняем, — где-то люки не доделаны, где-то они выше стояли, но, поверьте, я все равно добьюсь своего. Добьюсь, чтобы все было сделано качественно. С подрядчиком есть договоренность, что он устранит недоделки в рамках гарантийных обязательств в следующем году. Уверен, что весной все будет в очень хорошем состоянии.

Константин Калиниченко: Александр Николаевич, люди отмечают, что много отремонтировано дорог в Пскове, выражают благодарность, но где велодорожки?

Александр Братчиков: Хороший вопрос, правильный. Я уже не раз говорил, что они нужны. Псков — город очень компактный, очень зеленый. И летом возможно, чтобы большинство добиралось на работу на велосипедах, скутерах и прочих средствах передвижения с новомодными названиями. Мы прорабатываем вопрос о выделении в рамках программы приграничного сотрудничества около 2,5 млн евро на строительство велодорожек. Также с Минтрансом обсуждается возможность проектирования велодорожек. Но их нельзя сделать «кусочек там, а кусочек там». У нас такие кусочки уже есть. Важно, чтоб все велодорожки имели некую логику, чтобы можно было добраться из одна конца города в другой и чтобы велодорожка не прерывалась у проезжей части. Должна быть именно велосипедная сеть.

В рамках текущего ремонта где есть возможность, мы велодорожки делаем. Но на Рижском проспекте мы не меняли ширину проезжей части, а меняли только дорожное полотно. Поэтому там сделать велодорожки невозможно. На улице Яна Фабрициуса сделать это ситуация позволяет. В ближайшее время мы будем планировать там место под велодорожки. В целом они позволят нам уйти от большого количества транспорта и сделать город более чистым и привлекательным. Поэтому велодорожки - это одна из основных задач администрации города на ближайшее будущее.

Константин Калиниченко: Александр Николаевич, вопрос по ликвидации пешеходных переходов. Люди интересуются, зачем ликвидировать их, учитывая, что город для людей, а не для машин. И конкретный вопрос про пешеходный переход в районе Крестовского моста, недалеко от молочного комбината. Люди там хотят пешеходный переход.

Александр Братчиков: Через Крестовское шоссе? Там же огромное движение! Без светофора этого делать нельзя. Четыре полосы. Да, вопросы есть, отчасти компрометирующие, отчасти объективные. Ни один пешеходный переход не был ликвидирован просто так. Любая ликвидация перехода выносится на комиссию по безопасности дорожного движения Пскова. Пешеходные переходы ликвидируются только там, где наблюдается много фактов наезда на пешеходов. И делается это для их же безопасности. Конечно же, по регулируемому переходу переходить через дорогу намного безопаснее, и если в 50 метрах от него есть нерегулируемый переход, то он, как правило, ликвидируется. У нас настолько большое количество пешеходных переходов в городе, что необходимость в них не всегда оправдана.

Константин Калиниченко: Возвращаюсь к одному из объектов, который мы уже сегодня обсуждали — Инженерная/Индустриальная. Ну, вроде, дело движется к финалу. Но вот кольцо — оно вас, как автомобилиста, не смущает? Многим кажется, что круг сделали крайне узким, и он будет местом концентрации ДТП. И зачем перед кольцом еще и светофор поставили?

Александр Братчиков: Согласен с обоими вопросами. Сделать круг большего диаметра было невозможно — дальше идут сети, и физически этого не сделать. Сделан максимально возможный круг. При этом есть возможность, минуя круг, проезжать с Инженерной на Индустриальную, по маленькому дублеру, что позволяет сокращать количество машин, выезжающих на круг. Что касается светофоров, мне тоже не очень понравилось, как это работает, поэтому на комиссии по безопасности дорожного движения мы это рассматривали и будем регулировать, чтобы жителям было комфортно. Второй путь — мы просто демонтируем эти пешеходные переходы путем их обустройства в других местах. Но надо понимать, что город, в первую очередь, для пешеходов. Как по Индустриальной перейти к поликлинике? Социальный объект. Делать где-то дополнительный светофор не представляется возможным, но и лишать псковичей возможности перейти к поликлинике мы тоже не можем. Мы знаем эту проблему и пытаемся найти вариант, чтоб было комфортно для всех.

Константин Калиниченко: Александр Николаевич, давайте точечно пройдемся по другим проблемным объектам. ТК «Магеллан». Не проходит года, чтобы не говорили о необходимости сноса «конюшни» (как только его ни называли). Ну когда уже к чертям его снесут, чтобы не уродовал Рижский проспект? Естественно, с сохранением рабочих мест, чтоб не пострадал бизнес.

Александр Братчиков: Хороший вопрос, не раз его обсуждали. Взять и просто его снести нельзя. У нас законодательно защищена частная собственность. Мы провели градсовет, обсудили на нем вопрос, насколько правильно, чтобы он находился на Рижском проспекте. Градсовет единогласно принял решение, что «Магеллан» должен быть исключен из схемы стационарной торговли. Мы его исключим. Но, так как договор подписан до 2025 года, раньше окончания срока его действия мы убрать его не можем. А после 2024 года «Магеллан» там располагаться не сможет. Если они добровольно не переедут, приедет трактор и просто его сломает.

Константин Калиниченко: Как на рынке на Четырех углах?

Александр Братчиков: Да, некую аналогию с этим можно провести. Этот рынок - памятник разрухе 90-х. Может, тогда это было актуально, а теперь выглядит убого и возвращает нас в те годы, о которых не хочется вспоминать. Что касается «Магеллана», у них будет время в плановом режиме переехать в другое место. Мы ведем работу, чтоб они съехали раньше, выделили землю, чтоб построили новый объект и начали там деятельность. Надеюсь, мы сможем договориться в комфортной обстановке, и «Магеллан» в существующем виде уйдет в прошлое. Это пережиток 90-х. Не надо так больше. Надо вовремя от этого уходить.

Радиослушатель: Александр Николаевич, а город готов к зиме? Были годы, когда пройти было из-за снега невозможно, дворники не работали.

Александр Братчиков: Город готов к уборке, все необходимые мероприятия проведены, пескосоляной смеси у подрядчиков достаточно. Часть зимы уже прошла, и никаких обострений, что город где-то не убран и не посыпан, не было. Разыгран конкурс на вывоз снега. Если его будет много - полигон подготовлен. Спецтехника подрядчиками приобретена. По уборке дворников вопрос больше к управляющим компаниям. Это сами жильцы должны выстраивать работу с ними. Мы не раз говорили, что вопросов к УК много и что неплохо было бы жильцам активнее пользоваться правом смены управляющей компании, если прежняя не устраивает.

Константин Калиниченко: Александр Николаевич, немножко сменим вектор. Поговорим, наверное, уже о будущем. 2021 год у нас на повестке дня, бюджет следующего года предстоит принять в пятницу на этой неделе. Что за бюджет ждет город Псков? Бюджет развития, бюджет выживания какой-то другой?

Александр Братчиков: Ну, в первую очередь, бюджет социально направленный, необходимо выдержать те социальные обязательства, которые мы на себя взяли. Это основная задача бюджета на 2021 год. Также в бюджете достаточно большие средства заложены на ремонт дорог, это, в первую очередь, безопасные, комфортные и качественные дороги. Это, опять же, федеральные средства, областные средства, на ремонт также дорог.

Очень важно, что у нас в бюджете следующего года предусмотрены средства на строительство школы в объеме почти 900 млн. Мы рассматриваем два варианта: или строительство одной большой школы на 1300 мест в Борисовичах, или строительство двух школ - в Борисовичах и на Юбилейной. Потому что мы понимаем, что вторая смена не совсем устраивает школьников, их родителей, тем более, есть поручение президента, чтобы в ближайшее время вторые смены были ликвидированы на территории РФ. Поэтому я считаю, что строительство школ отчасти снимет социальную напряженность и позволит детям более качественно и комфортно получать образование. Также запланировано строительство детского садика, в так называемой «яме» на Коммунальной. Это будет небольшой садик на 140 мест, но, по крайней мере, это тоже дошкольное учреждение, позволяющее снимать напряженность.

Очень важно, что в бюджете следующего года отражены средства на обеспечение учеников 1-4 классов горячим питанием. Это тоже поручение президента, и мы выполним его в полном объеме. На будущий год предусмотрены средства на реконструкцию «Немов-центра» - здания на Коммунальной, 25, которое находится около городской больницы. Это будет одно из структурных подразделений стадиона «Машиностроитель», где дети будут заниматься спортивной гимнастикой. Это была идея нашего губернатора Михаила Юрьевича, это с самим Алексеем Немовым согласовано, он готов его курировать, готов воспитывать из детишек спортсменов. Все-таки мы знаем, что Алексей Немов - один из выдающихся спортсменов, который может быть примером для наших детей и, возможно, когда-то в этом центре они смогут стать великими спортсменами. Ну, по крайне мере, здоровье свое они точно укрепят.

Константин Калиниченко: Александр Николаевич, вы были, насколько я помню, инициатором такой истории как ремонт междворовых проездов и даже ради этого депутаты городской Думы пожертвовали так называемыми депутатскими деньгами. Будет ли продолжена эта история? Слышу тяжелый вздох.

Александр Братчиков: Ну, во-первых, никто ничем не жертвовал, надо это правильно понимать. Это очень условно «депутатские деньги», они все-таки предусматриваются в городском бюджете. Объем средств, выделенных из областного бюджета, - порядка 100 миллионов - это мои договоренности непосредственно с губернатором Псковской области. Я смог убедить Михаила Юрьевича, что это необходимо делать, и он пошел мне навстречу, и деньги были выделены из областного бюджета. Да, безусловно, это позволяет отремонтировать большие дворовые проезды...

Константин Калиниченко: … которые у нас фактически ничьи, и их ни в одну программу не включить было.

Александр Братчиков: Да, в рамках дорожного фонда их ремонтировать не очень получалось, потому что они не относились к дорогам общего пользования, а сейчас мы часть отремонтировали, думаю, что это тоже позитивно отразится на комфорте жизни наших жителей. На будущий год с Михаилом Юрьевичем мы обсуждали, пока в бюджете такой строки, как ремонт дворовых проездов не отражено, но, я думаю, что мне удастся убедить Михаила Юрьевича о том, что необходимо эту программу продолжать дальше, что она очень позитивно влияет на жизнь в городе Пскове.

Константин Калиниченко: Александр Николаевич, фактически вы отработали полный первый год в тандеме с главой города Еленой Полонской. Как вы оцениваете работу тандема? Насколько гармонична она была?

Александр Братчиков: Ну, о тандеме, наверное, неправильно говорить, у нас каждый выполняет свои задачи. В целом, я бы сказал работа не только с Еленой Полонской, но и в целом с городской Думой складывается позитивно. Вы видите, как у нас принят бюджет в первом чтении, то есть, по большому счету, мы можем договариваться, что очень важно. Безусловно, у нас есть какие-то разговоры, обсуждения, у каждого есть свое мнение, что очень важно, что депутаты непосредственно работают с населением, они доносят то, что очень тревожит наших жителей. Поэтому мы плодотворно выстраиваем свои отношения, как с главой города Еленой Полонской, так и с остальными депутатами. Также обсуждаем возможность участия депутатов в принятии тех или иных расходных статей бюджета, потому что мы понимаем, что это необходимо, в первую очередь, для наших жителей. Я бы оценил, как хорошее взаимодействие, рабочее, бесконфликтное, что позитивно отражается в целом на жизни наших жителей.

Константин Калиниченко: Кстати, некоторые горожане, так сказать интересовались, а зачем администрации Пскова своя пресс-служба.

Александр Братчиков: У нас пресс-служба на данный момент объединенная, то есть она отражала как интересы городской Думы, так и интересы администрации. В данном случае ничего не произошло. Она точно так же будет работать, просто мы ее поделим пополам. Одна половина будет работать с гордумой. Вторая - с администрацией.

Константин Калиниченко: Расходы на нее не увеличиваются.

Александр Братчиков: Нет, и количество штатных людей не увеличилось. Ничего не изменилось, все как было, так и есть. Я не вижу в этом никаких сложностей для бюджета.

Константин Калиниченко: Александр Николаевич, вы довольны подготовкой города к Новому году?

Александр Братчиков: Сказать, что я доволен всем — нет, безусловно, есть какие-то нюансы, но я очень рад, что откликнулись предприниматели и выделили свои средства. Кто-то что-то купил - инсталляции. Меня очень радует, что жители и предприниматели города очень ответственно подходят к своему городу, хотят сделать жизнь как свою, так и горожан, лучше. Очень важно, что в этом принимает непосредственное участие наш губернатор. Он помогает во многом с привлечением финансовых средств. Также по итогам работы за 2019 год нам был выделен грант в объеме 2 млн рублей за хорошие достижения в работе городских служб. Мы его в полном объеме потратили на украшения к праздникам. Что бы хотелось? Год очень тяжелый, очень непростой, и я прекрасно понимаю, что не будет ни корпоративов, ни каких-то мероприятий в ресторанах и кафе. Хочется, чтобы люди хотя бы могли просто гулять по городу в новогодние праздники, получать хоть какое-то моральное удовлетворение от того, что в городе что-то поменялось. Какая-то радость должна быть.

Константин Калиниченко: А будет салют на Новый год?

Александр Братчиков: Хороший вопрос. Не готов я на него ответить.

Константин Калиниченко: То есть сейчас еще существуют варианты?

Александр Братчиков: Не готов, не могу это прокомментировать. Я думаю, к концу недели мы с этим вопросом до конца определимся. Объясню почему. Любой салют собирает очень большое количество людей в одном месте, тесно стоящих друг к другу. И на фоне того, что у нас постоянно увеличивается количество заболевших, это может негативно отразиться на состоянии здоровья наших горожан. Поэтому вопрос еще не решен и будет обсуждаться непосредственно с губернатором, с Роспотребнадзором - насколько это можно, или, может, не стоит все-таки данное мероприятие проводить.

Константин Калиниченко: Александр Николаевич, что ждете в целом от 2021 года и что бы вы хотели пожелать псковичам в нем?

Александр Братчиков: Пожелать, в первую очередь, терпения и веры в будущее. Мы все равно должны верить в то, что в будущем будет лучше, чем в прошлом. Все пройдет. Весь негатив, что есть, тоже пройдет. У нас все будет хорошо. Мы будем процветать и развиваться, бюджет будет расти, количество дорог отремонтированных - тоже, образование будет лучше, предприниматели смогут заработать какие-то дополнительные средства, которые смогут потратить на себя, на семью.

Константин Калиниченко: А когда появится возможность сделать прививку от коронавируса, будете прививаться?

Александр Братчиков: Я не совсем уверен, что мне нужно. Просто я не сильно это афишировал, но коронавирусом я уже переболел, поэтому антитела в организме есть. Опять же, я буду слушать рекомендации врачей. Я считаю, что прививок не так много и, в первую очередь, необходимо сделать их группе риска, обезопасив их.