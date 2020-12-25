Общество

Должница из Палкино выплатила 170 тысяч рублей, спасая свой автомобиль от ареста

Жительница Палкинского района оплатила все свои долги, чтобы избежать ареста имущества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

Женщина оплатила задолженность по 18 производствам после принятых приставами мер принудительного исполнения. Общая сумма ее долга составляла около 170 тысяч рублей.

«Установив имущественное положение должницы, судебные приставы вынесли постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении движимого и недвижимого имущества гражданки. Кроме того, судебный пристав установил, что С. на праве собственности принадлежит автотранспортное средство, на которое судебный пристав имеет право наложить арест», - рассказали в ведомстве.

Чтобы сохранить свой автомобиль, жительница Палкинского района нашла необходимые денежные средства для погашения задолженности в полном объеме.