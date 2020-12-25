Общество

Каждая вторая компания Псковской области отказалась от новогоднего корпоратива

Служба исследований hh.ru провела опрос в начале декабря среди почти 12 966 работников, в том числе из Пскова, и выяснила, кто из них будет дарить коллегам новогодние подарки и пойдет на корпоратив.

Только 13% жителей Пскова заявили, что их компания будет проводить корпоратив в этом году, еще треть опрошенных на момент опроса была не в курсе. «Примечательно, что отмена корпоратива в 45% компаний никак не связана с противоэпидемиологическими ограничениями – в этих компаниях просто нет такой традиции», - говорится в исследовании.

Больше всего доля тех, кто традиционно не проводит новогодний корпоратив среди рабочего персонала (72%), в сфере гостинично-ресторанного бизнеса (55%), а также у представителей транспорта и логистики (53%). 55% опрошенных, в том числе организации из Пскова, лишились возможности корпоративного празднования именно из-за пандемии.

В свою очередь проводить корпоративы в этом году решились компании, работающие в сферах «Добыча сырья» (20%), «Закупки», «Управление персоналом», а также «Наука и образование» (по 18%).

«Каждый третий житель Пскова дарит новогодние подарки коллегам, но по желанию. Играют в "Тайного Санту" еще 12%, еще 8% опрошенных получают подарки от руководства в канун Нового года. Не принято радовать коллег подарками у 42% жителей Пскова. Реже всего дарят новогодние сувениры представители рабочего персонала, строительства, безопасности, производства, транспорта и добычи сырья (более 50% в каждой сфере)», - рассказали в hh.ru.

Четверть соискателей, работающих в компаниях, где обмениваются подарками с коллегами на Новый год, планируют потратить на это от 500 до 1000 рублей. Более 3000 рублей потратят на подарки коллегам представители гостиничного бизнеса. В свою очередь 24% опрошенных не планируют тратить деньги вообще: в ИТ эта доля выше всего (каждый третий опрошенный из данной сферы).