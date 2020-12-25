Общество

Почтовые отделения в новогодние праздники будут работать по измененному графику

Почтовые отделения по всей стране 31 декабря закроются на час раньше. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Почты России, для всех отделений 1, 2 и 7 января будут выходными.

В эти дни почтальоны не будут доставлять почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия выплатят по графику, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ.

3, 4, 5, 6, 8, 9 и 10 января все почтовые отделения будут работать по обычному графику.

Уточнить график работы отделений или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.