Общество

Волонтеры передали псковским медикам более 120 килограммов кондитерских изделий

Псковский волонтерский центр «Единой России» под руководством секретаря регионального отделения партии, депутата Государственной Думы РФ Александра Козловского ежедневно оказывает помощь псковичам. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии, накануне Нового года секретарь городского отделения «Единой России», координатор партпроекта «Крепкая семья», глава Пскова Елена Полонская вместе с другими добровольцами передала медикам Пскова и Великих Лук кондитерские изделия к чаю.

Медики двух COVID-центров региона и Псковской городской больницы получили более 120 килограммов выпечки от «Псковского хлебокомбината».

«Я очень рада, что в столь сложных условиях, в условиях пандемии, у нас сегодня произошло единение народа, - отметила Елена Полонская. - Псковичи, обычные жители города вступают в ряды волонтерского движения. Очень важно, что сегодня к волонтерскому движению активно подключаются предприятия нашего города. Сегодня вместе с "Псковским хлебокомбинатом" поздравили медицинских работников с предстоящими праздниками. Генеральный директор предприятия Виктор Иванович Почернин передал сотрудникам больниц Пскова и Великих Лук, в частности, медикам "красной зоны" - выпечку к чаю, чтобы поднять предновогоднее настроение нашим медицинским работникам, многие из которых, к сожалению, новогоднюю ночь не смогут провести со своими семьями, а будут на боевом посту».

«Коллектив "Псковского хлебокомбината" во главе с его генеральным директором Виктором Ивановичем Почерниным выражает слова благодарности врачам, медсестрам и всему персоналу больниц за их важный труд, за то, что они возвращают нам здоровье. Это главное в наше непростое время», - добавила начальник отдела продаж организации Светлана Васильева.

Сегодня волонтерский штаб «Единой России» насчитывает более 200 волонтеров в Пскове и более 1000 волонтеров – на территории региона.