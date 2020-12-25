Общество

Стратегию развития города Пскова до 2030 года утвердили депутаты

Стратегию развития города Пскова до 2030 года утвердили депутаты Псковской городской Думы на сессии 25 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Срок прежней стратегии истекает в текущем году.

Ранее в целях разработки документа была создана рабочая группа. Было высказано немало замечаний, которые разработчик своевременно устранял. Кроме того, документ рассматривался на публичных слушаниях. Разработка стратегии обошлась городу в 4,8 млн рублей.

На сессии депутаты смогли задать интересующие вопросы разработчику. В частности, депутат Федор Постнов снова уточнил, насколько Стратегия отражает планы по развитию доступной среды.

Ряд критических замечаний по документу высказали депутаты Дмитрий Пермякова и Григорий Турчин. Глава администрации города Александр Братчиков заметил, что депутатам никто не мешает участвовать в работе по последующей корректировке стратегии. С ним согласилась и глава города Елена Полонская.

В итоге депутаты 17 голосами утвердили Стратегию развития Пскова до 2030 года.