Стратегию развития города Пскова до 2030 года утвердили депутаты Псковской городской Думы на сессии 25 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Срок прежней стратегии истекает в текущем году.
Ранее в целях разработки документа была создана рабочая группа. Было высказано немало замечаний, которые разработчик своевременно устранял. Кроме того, документ рассматривался на публичных слушаниях. Разработка стратегии обошлась городу в 4,8 млн рублей.
На сессии депутаты смогли задать интересующие вопросы разработчику. В частности, депутат Федор Постнов снова уточнил, насколько Стратегия отражает планы по развитию доступной среды.
Ряд критических замечаний по документу высказали депутаты Дмитрий Пермякова и Григорий Турчин. Глава администрации города Александр Братчиков заметил, что депутатам никто не мешает участвовать в работе по последующей корректировке стратегии. С ним согласилась и глава города Елена Полонская.
В итоге депутаты 17 голосами утвердили Стратегию развития Пскова до 2030 года.