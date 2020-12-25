Общество

Александр Братчиков призвал депутатов-коммунистов изменить свое отношение к Пскову

Изменить свое отношение к Пскову призвал депутатов-коммунистов городской Думы глава администрации Пскова Александр Братчиков. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свое мнение на этот счет он высказал на сессии 25 декабря в ходе рассмотрения бюджета города во втором чтении.

«Вы хотите бюджет контролировать, но не хотите его принимать. А как мы можем исполнить контракты, если бюджет не будет принят? У нас на 350 млн рублей заключены контракты на ремонт дорог, что позволит нам раньше начать работы. Отыгран контракт по строительству нового детского сада на Коммунальной, вторая очередь реконструкции улицы Леона Поземского», - перечислил он.

«Понимаю, у вас есть фракционное решение (воздержаться от принятия бюджета — ред.), но прошу относиться к городу немножко по-другому, если вы хотите, чтоб он менялся», - призвал коммунистов глава администрации города.