Общество

Консульству Латвии в Пскове продлили срок аренды помещения на Народной

Помещение на Народной, 25 передано в аренду консульству Латвийской Республики в городе Пскове на новый пятилетний срок без проведения торгов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии. Площадь помещения - 133,9 кв м.

Депутат Олег Брячак спросил у председателя КУМИ Пскова Елены Кузнецовой, какова будет стоимость аренды в целом и за 1 метр. Она прояснила, что общая арендная плата за год составит 370 169 рублей. В предыдущий пятилетний период консульство платило 230 рублей. Будет проведена переоценка рыночной стоимости аренды помещения, после чего можно будет говорить о точной цене за метр.

Кроме того, депутаты согласовали передачу в безвозмездное пользование без проведения торгов Псковской городской больнице части нежилого здания на Коммунальной, 23, находящегося в муниципальной собственности.

Помещение будет использоваться для размещения медицинского архива Псковской городской больницы. Напомним, в настоящее время время оно находится в безвозмездном пользовании у православного прихода храма Святителя Луки архиепископа Крымского, при Псковской городской больнице.