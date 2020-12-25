Общество

Заслуженного работника культуры РСФСР Владимира Максимова поощрят в Пскове

В ходе очередной 46-й сессии Псковской городской Думы депутаты согласовали вопрос о поощрении Заслуженного работника культуры РСФСР Владимира Максимова за большой вклад в развитие культуры Пскова, многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные достижения и большой вклад в воспитание подрастающего поколения. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова.

Также собравшиеся дали согласие администрации Пскова на закрепление на праве оперативного управления за муниципальным бюджетным дошкольным учреждением «Детский сад №25 "Золотой ключик"» нежилого здания, расположенного по Рижскому проспекту, 65Б. Здание является пристройкой для ясельных групп на 80 мест.

Кроме того, парламентарии поддержали передачу в безвозмездное пользование без проведения торгов государственному бюджетному учреждению здравоохранения области «Псковская городская больница» части нежилого здания, находящегося в муниципальной собственности Пскова, расположенного по улице Коммунальной, 23. Помещение будет использовано для размещения медицинского архива Псковской городской больницы.