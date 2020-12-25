Общество

Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Антоном Сергеевым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Обратный отсчет», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость эфира - советник губернатора Псковской области, архитектор псковского медиапространства в 2020 году Антон Сергеев.

Ведущие Александр Савенко и Константин Калиниченко выяснят, как развивались псковские медиа в 2020 году, какие были успехи, провалы у псковских медиа и почему Instagram-аккаунт губернатора стал главным источником официальной информации.

Также темами эфира станут тренды на рынке традиционных медиа и возможность появления в регионе полноценного ТВ-канала.

Задавайте свои вопросы Антону Сергееву по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена