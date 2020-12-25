Общество

Псковичей приглашают на первый в истории новогодний звездный квест-концерт

Елка, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери и другие артисты лейбла Velvet Music 27 декабря представят 25 номеров в киноформате.

27 декабря в 17.00 в онлайн-кинотеатре МТС ТВ состоится новогодний музыкальный концерт, впервые проводимый в игровом формате квеста. Артисты в перерывах между выступлениями будут угадывать по сочетаниям эмодзи-смайлов названия популярных новогодних фильмов вместе с ведущим концерта — известным рэпером и блогером Big Russian Boss.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в МТС, артисты представят 25 уникальных концертных номеров киноформата. Номера исполнят Елка, Аня Плетнева («Винтаж»), Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, Burito, Звонкий, Никита Киоссе и другие артисты продюсерской компании Velvet Music.

Каждое выступление полностью погрузит зрителя в атмосферу трека и, как отдельный кинофильм, позволит на мгновение отвлечься от суеты и подумать о новогоднем волшебстве. Владимир Пресняков сыграет на горящем языками пламени пианино, исполнит дуэт с женой Натальей Подольской. В дуэте с артистом Burito появится и Лариса Долина, она предстанет для зрителей в смелом и необычном образе. Ёлка подготовила красочные сольные номера, Мари Краймбрери на сцене окажется заключенной в стеклянном кубе. Певица DAASHA споет среди десятков ретро-люстр, что передает настроение самого трека. Анна Плетнева и Никита Киоссе своим номером оживят настоящие огромные скульптуры. Ни один артист не сможет пройти мимо испытаний, которые подготовил для них ироничный блогер Big Russian Boss: звезды ответят на все провокационные вопросы и продемонстрируют, насколько хорошо знают популярные фильмы из онлайн-кинотеатра МТС ТВ.

«Первая ассоциация, которая возникает у меня при мысли о новогодних праздниках — это семья. Для меня это исключительно уютный и домашний праздник в кругу самых близких людей. В этом году у нас в семье родился сыночек, поэтому мне есть за что поблагодарить эти 12 месяцев. Мне очень хочется, чтобы все зрители нашли при просмотре нашего концерта такое же семейно-уютное настроение, оставили всё плохое и начали 2021 год только с позитивными мыслями и отличным настроем», — поделился Владимир Пресняков.

«Мне очень радостно, что проект Big Music Quest сложился невероятным образом: больше суток мы дружной семьей Velvet Music снимали номера, записывали интервью, помогали друг другу и поддерживали. Этот год был не простым, но интересным.... Уже хочется начать отмечать его завершение и стремиться к чему-то новому. Поэтому круто, что можно с нами всеми начать праздновать уже 27 декабря в онлайн-кинотеатре МТС ТВ! Я уверена, что наша энергетика передастся каждому, что заряд любви, который мы дарили друг другу на площадке долетит до каждого. Благодаря Серёже Грею, получилась крутая киношная картинка, результат, который превзошёл даже наши ожидания. Надо понимать, что при всей сложности постановки, все мы пели исключительно вживую! Ну и, конечно, с юмором у нас тоже все случилось — наш большой друг Big Russian Boss не дал заскучать на интервью и заставил отгадать каждого из нас угадать зашифрованное название фильмов и пройти этот квест!», — рассказывает певица Елка.

«Несмотря на все, что произошло в 2020, этот год стал для меня и для всей нашей команды очень продуктивным. Мы выпустили много новых треков, многие из которых возглавляли музыкальные топ-чарты, получили несколько серьезных премий, да что там, осенью мы даже умудрились дать несколько больших сольных концертов в тех регионах, где это было разрешено и безопасно. В общем, что-то хорошее все-таки было, и очень хочется верить, что в следующем году этого будет больше. Пусть наш уютный и красивый концерт будет для вас подарком и приятным времяпрепровождением!», — комментирует Мари Краймбрери.

Первый в истории концерт-квест погрузит пользователей онлайн-кинотеатра МТС ТВ в атмосферу новогоднего праздника, хорошей музыки и любимых кинофильмов.

Отгадывайте зашифрованные фильмы вместе со звездными исполнителями и встречайте счастливый новый год в компании самых лучших треков 2020 года!