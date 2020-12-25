Общество

К концу года отремонтируют лестницу у церкви Богоявления с Запсковья

В ходе реконструкции улицы Леона Поземского от Троицкого моста до границ города Пскова завершается устройство лестницы у церкви Богоявления с Запсковья, которая ведет к пешеходному мосту. Работы ведутся в рамках объекта «Совершенствование комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский» (1 этап строительства)», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

По информации управления городского хозяйства, подрядная организация выполнит ремонт в срок до 31 декабря.

Ранее жители Запсковья неоднократно обращались к властям города с просьбой отремонтировать лестницу у церкви Богоявления.