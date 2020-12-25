Общество

Дед Мороз и Снегурочка привезли подарки пациентам Детской областной больницы

В преддверии Нового года и Рождества активисты волонтерского центра «Единой России» организуют праздничные мероприятия для жителей региона. Секретарь городского отделения партии, координатор партийного проекта «Крепкая семья», глава Пскова Елена Полонская и волонтеры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки привезли в Псковскую областную детскую больницу новогодние подарки, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Партийцы передали главному врачу больницы Аркадию Гохману 120 килограммов мандаринов, 30 килограммов яблок. Фрукты для детей и персонала передал секретарь первичного отделения №77, член политического совета партии Полад Исмаилов от азербайджанской диаспоры. А также добровольцы привезли девять килограммов кондитерских изделий от «Псковского хлебокомбината».

«Волонтерский центр партии, который работает под руководством Александра Николаевича Козловского, уделяет внимание всем медицинским учреждениям региона, - отметила Елена Полонская. - Безусловно, мы не могли в канун Нового года обойти стороной учреждение здравоохранения, в котором лечатся маленькие пациенты, жители нашего региона. Ведь дети очень ждут этот праздник! Мы благодарим персонал за внимание, за заботу, за здоровье, которое они возвращают нашим детям».

По словам Аркадия Гохмана, в детской областной больнице есть традиция - устраивать небольшие утренники для ребят, которые выписываются перед Новым годом или вынуждены отметить праздник в больнице.

«К сожалению, в этом году мы не сможем сделать большой утренник для всех, но в отделениях пройдут небольшие праздничные мероприятия и дети получат фрукты и сладости, за которые мы очень благодарим волонтерский центр партии», - рассказал главный врач больницы и добавил, что в настоящее время в учреждении проходят лечение более 180 детей.

Партийцы также украсили елку на территории детской областной больницы, которая будет радовать в Новый год врачей и маленьких пациентов. Украшение для елочки активно приносили псковичи, в частности в группах детских садов города ребята делали елочные игрушки своими руками.

«Псковский волонтерский центр «Единой России» ежедневно оказывает помощь жителям региона. В настоящее время к нам присоединились более тысячи человек, которые работают по всей области: депутаты всех уровней, предприниматели, общественники, - подчеркнул руководитель Псковского регионального волонтерского центра, секретарь регионального отделения партии Александр Козловский. - Накануне Нового года и Рождества мы проводим праздничные мероприятия для людей, нуждающихся во внимании и поддержке: для медиков, детей, пожилых граждан. Во всех городах и районах партийные волонтеры передают подарки в больницы, в детские дома, школы-интернаты, дома-интернаты для пожилых граждан. Также все ветераны Псковской области в этом году получат праздничные продуктовые наборы к новогоднему столу. Очень важно, что люди помогают друг другу, проявляют сердечность и отзывчивость».