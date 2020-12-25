Дед Мороз и Снегурочка привезли подарки пациентам Детской областной больницы

В преддверии Нового года и Рождества активисты волонтерского центра «Единой России» организуют праздничные мероприятия для жителей региона. Секретарь городского отделения партии, координатор партийного проекта «Крепкая семья», глава Пскова Елена Полонская и волонтеры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки привезли в Псковскую областную детскую больницу новогодние подарки, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.
Партийцы передали главному врачу больницы Аркадию Гохману 120 килограммов мандаринов, 30 килограммов яблок. Фрукты для детей и персонала передал секретарь первичного отделения №77, член политического совета партии Полад Исмаилов от азербайджанской диаспоры. А также добровольцы привезли девять килограммов кондитерских изделий от «Псковского хлебокомбината».
По словам Аркадия Гохмана, в детской областной больнице есть традиция - устраивать небольшие утренники для ребят, которые выписываются перед Новым годом или вынуждены отметить праздник в больнице.
«К сожалению, в этом году мы не сможем сделать большой утренник для всех, но в отделениях пройдут небольшие праздничные мероприятия и дети получат фрукты и сладости, за которые мы очень благодарим волонтерский центр партии», - рассказал главный врач больницы и добавил, что в настоящее время в учреждении проходят лечение более 180 детей.
Партийцы также украсили елку на территории детской областной больницы, которая будет радовать в Новый год врачей и маленьких пациентов. Украшение для елочки активно приносили псковичи, в частности в группах детских садов города ребята делали елочные игрушки своими руками.
«Псковский волонтерский центр «Единой России» ежедневно оказывает помощь жителям региона. В настоящее время к нам присоединились более тысячи человек, которые работают по всей области: депутаты всех уровней, предприниматели, общественники, - подчеркнул руководитель Псковского регионального волонтерского центра, секретарь регионального отделения партии Александр Козловский. - Накануне Нового года и Рождества мы проводим праздничные мероприятия для людей, нуждающихся во внимании и поддержке: для медиков, детей, пожилых граждан. Во всех городах и районах партийные волонтеры передают подарки в больницы, в детские дома, школы-интернаты, дома-интернаты для пожилых граждан. Также все ветераны Псковской области в этом году получат праздничные продуктовые наборы к новогоднему столу. Очень важно, что люди помогают друг другу, проявляют сердечность и отзывчивость».