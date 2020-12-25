Общество

В России удвоилось количество желающих остаться на удаленке навсегда

С апреля число российских специалистов, готовых продолжать трудиться удаленно и после нормализации эпидемиологической обстановки, выросло вдвое. К такому выводу пришел сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob на основе опроса, в котором участвовали представители 1000 компаний и 1600 россиян, работающих дистанционно из-за COVID-19.

«Сотрудники, выполняющие свои задачи дистанционно из-за пандемии коронавируса, есть сегодня в каждой второй компании. В непростых условиях бизнес наращивает объемы дистанционной работы и ее эффективность», - рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе сервиса.

Аналитики SuperJob отмечают, что на фоне роста количество заражений COVID-19 все больше предприятий и организаций отправляет своих сотрудников работать из дома: если в октябре так поступали 37% работодателей, то в декабре уже 51%, - это лишь немногим меньше, чем в мае, когда удаленные работники были в 59% организаций.

Чаще всего дистанционные сотрудники трудятся в сфере информационных технологий (32%), продаж (31%), бухгалтерии (30%) и управления персоналом (25%). 15% компаний отправили на удаленку весь офисный персонал, 11% - специалистов по маркетингу, 10% - инженерно-технические кадры, 7% - ответственных за закупки. О дистанционной работе административного персонала и специалистов по логистике сообщили по 5% работодателей, а о том, что удаленку отправлены работники из сфер юриспруденции, экономики, страхования и аналитики, - по 3%.

По личным оценкам удаленных сотрудников, более трети из них (36%) работают дома лучше, чем в офисе. Такую оценку своему труду чаще дают мужчины (38% против 33% среди женщин). Столько же специалистов (36%) уверены, что трудятся одинаково эффективно на удаленке и в стенах компании, - среди них больше женщин (41% против 31% среди представителей сильного пола). 17% дистанционных работников признались, что дистанционно работают хуже, чем обычно: мешают домочадцы или бытовые заботы.

Почти у половины удаленных сотрудников (47%) рабочая нагрузка осталась на прежнем уровне, у каждого четвертого (24%) - возросла, и лишь у 19% - снизилась. В апреле картина была иной: дистанционные работники почти вдвое чаще сообщали о том, что работы стало меньше (36%), и заметно реже - что рабочая нагрузка возросла (18%) или осталась прежней (40%).