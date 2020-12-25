Общество

МЧС предупреждает псковичей о сильном снегопаде

Предупреждение о сильном снеге в Псковской области получено от регионального ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Соответствующие уведомления посредством СМС рассылает жителям области ГУ МЧС России по Псковской области.

«Сегодня днем по Псковской области, преимущественно по северным районам, сохранится сильный снег», - говорится в официальном предупреждении.

В МЧС в связи с этим дают несколько рекомендаций для населения в случае налипания мокрого снега. Специалисты ведомства советуют воздержаться от поездок по городу на личном автотранспорте.

Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то жителей региона предупреждают о возможном отключении электроэнергии.

Также рекомендуется закрыть газовые краны, поставить машину в гараж, при отсутствии гаража машину следует припарковать вдали от деревьев.

«Научите детей, как действовать во время непогоды. Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев, разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач). Остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач, разбитого стекла и других источников опасности. Закрепите слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей», - рекомендуют в ГУ МЧС России по Псковской области.

Кроме того, псковичей призывают быть осторожными при нахождении на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач, при обнаружении обрыва линий электропередач и при необходимости следует обращаться в Службу спасения.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».