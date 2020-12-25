Общество

Новогоднее чудо для пожилых людей устроил псковский Красный Крест

Псковское региональное отделение Российского Красного Креста отправило Деда Мороза с визитом к пожилым людям – участникам проекта «Социальная гостиная: дневной досуг и помощь пожилым людям – детям войны» на дом, чтобы поздравить их с наступающим Новым годом и вручить продуктовый набор «К новогоднему столу».

«Разнообразить праздничный стол и приготовить закуски по новым рецептам получатели подарков смогут, используя продукты, входящие в состав набора: зеленый горошек, сладкая кукуруза, консервированные фрукты и ягоды, рыбные консервы и сладости. С непередаваемым настроением и признательностью пожилые люди, с восторгом, встречали неожиданного сказочного гостя на пороге своего дома», - рассказали Псковской Ленте Новостей в ПРО РКК.

В организации отметили, что, переживая весьма непростой период, многие пожилые люди вынуждены оставаться дома из-за пандемии коронавируса, надеясь на новогодние чудеса. В такой момент особенно важно напомнить о том, что их помнят и любят.

Добавим, что выдача 170 продуктовых наборов «К Новогоднему столу» организована в рамках проекта «Социальная гостиная: дневной досуг и помощь пожилым людям - детям войны» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Псковское региональное отделение Российского Красного Креста приглашает всех псковичей присоединиться к нам с благородной миссией, чтобы как можно большему числу пожилых людей подарить праздник и новогодне-рождественское настроение.

Контакты для потенциальных благотворителей: 180004, Псков, ул. Советская, 85, телефон/факс: (8112) 72-09-11, redcross60@mail.ru.

Благотворительное пожертвование можно передать в фонд помощи пожилым людям, используя функцию «Помочь сейчас» на официальном сайте www.redcross60.ru.