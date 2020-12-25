Общество

Николай Козловский призвал великолучан не рисковать здоровьем ради корпоративов

Более четырех тысяч великолучан перенесли или еще болеют новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем видеообращении в социальной сети Instagram, который охарактеризовал текущую эпидситуацию в городе как сложную.

«Перегружены и служба скорой помощи, и поликлиники, и амбулаторное звено. Количество обращений подчас в два-три раза превышает доступные ресурсы и возможности», - отметил он.

«Комитет по здравоохранению Псковской области при личном участии губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова делает все возможное, чтобы увеличить пропускную способность учреждений здравоохранения. Включена в процесс решения данного вопроса и городская власть. Так, по нашей инициативе привлечены к работе регистратуры волонтеры из медицинского колледжа. В понедельник в поликлинике номер один заработал пятиканальный телефон. Ежедневно врачей на вызовы на дом подвозят автоволонтеры. Благодаря помощи благотворителей для сотрудников «скорой помощи» организовано бесплатное горячее питание», - рассказал Николай Козловский.

Он также отметил, что с учетом всей серьезности эпидемиологической ситуации, в привычных условиях встретить Новый год не получится. В частности, он напомнил, что введен запрет на проведение рабочих корпоративов на территории предприятий и организаций.

«На этом хочу особо заострить ваше внимание. Понимаю, что все устали и хочется отдохнуть коллективом, подвести итоги года, но сегодня массовые застолья могут спровоцировать появление очага заболевания. Пострадают не только ваши коллеги, но и семьи, близкие и окружающие люди. Коронавирус опасен, а заражение происходит моментально», - заявил глава города.