Великие Луки достойно пережили пандемию - глава города

Несмотря на все сложности, пандемию и ее последствия непростой 2020 год Великие Луки пережили достойно. В городе завершилось строительство нескольких социально значимых объектов, выполнен значительный объем работ по благоустройству городских территорий, дворов и дорожного хозяйства, продолжилась реализация важных для города проектов. Таким мнением поделился глава города Николай Козловский в своем видеообращении в социальной сети Instagram, который охарактеризовал текущую эпидситуацию в городе как сложную.
Одним из самых важных событий уходящего года он назвал открытие после реконструкции второго корпуса средней общеобразовательной школы №6 имени Героя Советского Союза Александра Попова, расположенной на проспекте Гагарина, 128. Школа рассчитана на 450 учащихся младшего школьного возраста, все кабинеты оборудованы в соответствии с современными требованиями.
Он также отметил, что в рамках развития дополнительного образования в северном микрорайоне Великих Лук начал работу технопарк «Кванториум». Юные горожане получают в технопарке знания по самым современным направлениям технических наук: хайтэку, промышленному дизайну, химии, робототехнике, IT-технологиям, энергетике, биологии.
«Для наших Великих Лук, как промышленного города, открытие «Кванториума» - это дополнительная возможность для подготовки специалистов технических специальностей», - добавил глава города.
Николай Козловский обратил внимание, что с весны 2020 года великолучанам пришлось перестроить всю городскую жизнь под новые реалии в связи с пандемией. Основная нагрузка легла на здравоохранение, и большой помощью здесь стало открытие в Великих Луках отделения Псковской областной инфекционной больницы. Многофункциональный медицинский центр оснащен современным оборудованием и своей ПЦР-лабораторией. Благодаря этому помощь больным оказывается на высоком уровне.
«И это не все перемены в системе здравоохранения. В этом году в рамках подпрограммы «Развитие детского здравоохранения» выполняются работы по капитальному ремонту детской поликлиники. Планируется, прежде всего, полностью заменить инженерные коммуникации, переделать входную группу», - заключил Николай Козловский.