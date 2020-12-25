Общество

Великие Луки достойно пережили пандемию - глава города

Несмотря на все сложности, пандемию и ее последствия непростой 2020 год Великие Луки пережили достойно. В городе завершилось строительство нескольких социально значимых объектов, выполнен значительный объем работ по благоустройству городских территорий, дворов и дорожного хозяйства, продолжилась реализация важных для города проектов. Таким мнением поделился глава города Николай Козловский в своем видеообращении в социальной сети Instagram, который охарактеризовал текущую эпидситуацию в городе как сложную.

Одним из самых важных событий уходящего года он назвал открытие после реконструкции второго корпуса средней общеобразовательной школы №6 имени Героя Советского Союза Александра Попова, расположенной на проспекте Гагарина, 128. Школа рассчитана на 450 учащихся младшего школьного возраста, все кабинеты оборудованы в соответствии с современными требованиями.

«Работы по реконструкции здания были выполнены качественно и в срок. Этому во многом способствовала поддержка первого заместителя губернатора Псковской области Веры Васильевны Емельяновой, которая держала ход строительства на особом контроле. Кроме того, каждый этап реконструкции школы выполнялся под чутким присмотром депутатского корпуса. Под таким же строгим контролем держали депутаты и строительство детского сада на улице Заслонова, который сегодня готовится к открытию. Образовательное учреждение рассчитано на 140 детей. В здании оборудованы современные групповые помещения с отдельными спальнями, музыкальный и спортивные залы. По такому же проекту возведен и детский сад на улице Дружбы. Строительные и отделочные работы здесь практически завершены», - рассказал Николай Козловский.

Он также отметил, что в рамках развития дополнительного образования в северном микрорайоне Великих Лук начал работу технопарк «Кванториум». Юные горожане получают в технопарке знания по самым современным направлениям технических наук: хайтэку, промышленному дизайну, химии, робототехнике, IT-технологиям, энергетике, биологии.

«Для наших Великих Лук, как промышленного города, открытие «Кванториума» - это дополнительная возможность для подготовки специалистов технических специальностей», - добавил глава города.

Николай Козловский обратил внимание, что с весны 2020 года великолучанам пришлось перестроить всю городскую жизнь под новые реалии в связи с пандемией. Основная нагрузка легла на здравоохранение, и большой помощью здесь стало открытие в Великих Луках отделения Псковской областной инфекционной больницы. Многофункциональный медицинский центр оснащен современным оборудованием и своей ПЦР-лабораторией. Благодаря этому помощь больным оказывается на высоком уровне.

«И это не все перемены в системе здравоохранения. В этом году в рамках подпрограммы «Развитие детского здравоохранения» выполняются работы по капитальному ремонту детской поликлиники. Планируется, прежде всего, полностью заменить инженерные коммуникации, переделать входную группу», - заключил Николай Козловский.