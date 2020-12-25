Общество

Нужна помощь: из-за «АнтиДедов Морозов» псковский зооприют испытывает нехватку опилок и риса

Псковский приют для животных «Лесопилка» в соцсетях очень просит все неравнодушных помочь пополнить запасы еды и опилок. По словам зоозащитников, экстренная ситуация с нехваткой самых основных продуктов возникла из-за псковичей, которые постоянно подбрасывают в приют новых щенков.

«Дед Мороз приносит счастье, праздник, чью-то сбывшуюся мечту. Ну, посохом по голове, если не слушался, а потом обязательно конфетку. Как назвать тех, кто осчастливливает приюты новогодними коробочками со щенками? АнтиДед? Вместо оленей - серый «Форд», вместо счастья - ужас…», - поделились зоозащитник.

Они отметили, что даже 20 щенков, которые уже были в приюте, - это огромная нагрузка на его бюджет, на физические силы его сотрудников. А днях оередной «АнтиДед» привез еще 9 щенков.

«Украдкой. Как вор. И не надо оправдывать такие поступки. Рядом с коробкой не был поставлен мешок с крупой или мешок с обработкой и вакцинами. И даже это не главное. Главное то, что нам некуда их посадить! Милые, добрые люди! Умоляем - помогите нашим щенкам с опилками!», - призвали в приюте «Лесопилка».

Кроме того, зоозащитники просят помочь приюту с рисом и гречкой.

«Щенкам очень нужен рис, а всем остальным и гречка. Мы будем ждать нашего самого доброго Деда Мороза - вас!» - обратились к псковичам сотрудники зооприюта.

Приют «Лесопилка» расположен по адресу: Псков, Новгородская, 7.

Тел. +7 911-362-31-25.