Общество

Елена Полонская решила развеять слухи о страховании главы Пскова

Глава города Пскова Лена Полонская решила развеять слухи о своем страховании, которые, по ее словам, распространяются в соцсетях. Об этом она написала на своей странице ВКонтакте.

Она отметила, что обязательное государственное страхование выборных должностных лиц, муниципальных служащих, военнослужащих, правоохранительных органов и т.д. предусмотрено нормативно-правовыми актами РФ и Псковской области. В соответствии с федеральным законом «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», глава муниципального образования является высшим должностным лицом муниципального образования и наделяется уставом полномочиями по решению вопросов местного значения.

«Согласно уставу, к гарантиям главы муниципального образования относится обязательное государственное страхование на случай причинения вреда здоровью при исполнении должностных обязанностей. В настоящее время Псковской городской Думой в Единой информационной системе для осуществления закупок выставлена начальная максимальная цена контракта для страхования вышеуказанных категорий персонала в сумме 20 228,47 руб.», - уточнила Елена Полонская.

Она добавила, что в соответствии с контрактом размер страховой премии лица, замещающего должность главы Пскова, определяется в зависимости от тяжести страхового случая. «Максимальный размер страховой выплаты может составлять 1 000 000 рублей», - заключила Елена Полонская.