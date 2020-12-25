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Общество

Как не ошибиться при выборе алкоголя к новогоднему столу - советы Роспотребнадзора

26.12.2020 22:47|ПсковКомментариев: 1

При выборе алкогольной продукции в первую очередь необходимо обращать внимание на цену и внешний вид бутылки. Такие рекомендации дает покупателям накануне Нового года Роспотребнадзор. Советы по покупке спиртных напитков к праздничному столу опубликованы на сайте регионального управления ведомства. 

Специалисты Роспотребнадзора обращают внимание, что минимальная розничная цена на алкогольную продукцию крепостью свыше 28% устанавливается государством (приказ Министерства финансов Российской Федерации от 11.05.2016№58н). Законодательством установлены минимальные розничные цены на большую часть алкогольной продукции, так, например, 0,5 литра готовой продукции коньяка не должно стоить менее 433 рублей, а 0,5 литра водки должны продавать не ниже 230 рублей.

Что касается внешнего вида, то бутылка не должна быть загрязнена, иметь сколы, неровности.   Колпачок должен плотно прилегать к стеклу бутылки, не должен прокручиваться, при переворачивании бутылки ее содержимое не должно вытекать. Внешний вид упаковки не должен быть поврежденным, деформированным. Особенно тщательно необходимо изучить этикетку. Она должна быть ровно наклеена, а нанесенная на нее информация легко читаемая.

Реализуемая алкогольная продукция должна сопровождаться информацией:

  • о наименовании и цене продукции,
  • о наименовании производителя (юридический адрес),
  • о стране происхождения:
  • государственный стандарт, требованиям которого алкогольная продукция должна соответствовать,
  • содержание этилового спирта в алкогольной продукции, объем алкогольной продукции в потребительской таре,
  • наименование основных ингредиентов, влияющих на вкус и аромат алкогольной продукции, содержание вредных для здоровья веществ, дате розлива.

Не стоит забывать о специальной или акцизной марке. Весь легальный алкоголь (за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) должен иметь в наличии такие марки. Название алкогольной продукции на марке должно совпадать с информацией на этикетке, кроме того на марке должно содержаться информации об объемной доле этилового спирта в продукте, объемной тары в литрах, которая также должна совпадать с информацией на этикетке.

Потребитель имеет право ознакомиться с товарно-сопроводительными документацией на алкогольную продукцию: содержащий по каждому товару сведения об обязательном подтверждении соответствия. Все эти документы должны быть заверены подписью и печатью поставщика или продавца с указанием его места нахождения (адреса) и телефона.

Розничная продажа алкогольной продукции осуществляется только с применением контрольно-кассовой техники.

«Помните, покупать алкогольные напитки следует только в стационарных торговых предприятиях, у которых есть лицензия на данный вид деятельности, копия лицензии должна быть размещена в доступном для ознакомления месте, нельзя покупать алкогольную продукцию в нестационарных торговых объектах, торгово-остановочных павильонах, на оптовых и розничных рынках, с рук, через сайты в сети Интерне», - подчеркнули специалисты Роспотребнадзора.

Теги: #Роспотребнадзор #алкоголь
Источник: Псковская Лента Новостей
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