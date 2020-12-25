Общество

Александр Котов поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента поздравил сотрудников и ветеранов Главного управления МЧС России по Псковской области с профессиональным праздником – Днем спасателя и 30-летием МЧС России.

«Каждый, кто однажды принял для себя решение о службе в МЧС, сделал не только личный профессиональный выбор, но и взял на себя ответственность за жизнь других людей. Быть спасателем – работа повышенного риска. Каждый день и час сотрудникам МСЧ всех подразделений нужно быть физически и морально мобилизованными, готовыми к любым непредвиденным обстоятельствам и грамотным действиям в чрезвычайных ситуациях. Конечно, современная система предупреждения и ликвидации аварий и природных бедствий невозможна без применения технических средств, но главным предметом гордости и залогом успешной работы МСЧ были и остаются его сотрудники: ветераны, заложившие фундамент всей системы, и нынешнее поколение спасателей.

Спасибо за ваш самоотверженный труд! От всей души желаю успехов в нелегкой и благородной службе. Здоровья и благополучия!» - говорится в тексте поздравления.