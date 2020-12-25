Общество

Россияне раскрыли ожидания от зарплаты в 2021 году

Более половины россиян (59 процентов) в 2021 году ждут повышения зарплаты, свидетельствует опрос онлайн-сервиса поиска работы SuperJob. О зарплатных ожиданиях пишет РИА Новости.

О важности стабильности в работе заявили 36 процентов россиян, еще 29 процентов опрошенных хотят карьерного роста, а еще 26 процентов опрошенных мечтают работать под началом адекватного руководства в 2021 году.

Чаще всего о повышении зарплаты говорили респонденты с доходом от 30 до 50 тысяч рублей (66 процентов). При этом больше всего ждут карьерного роста и стабильности респонденты моложе 24 лет (41 процент и 50 процентов соответственно).

Женщины и мужчины ждут почти одинаково повышения зарплаты — 59 процентов и 60 процентов соответственно. При этом о стабильности и новых задачах женщины мечтают чаще мужчин, отмечают аналитики.

Кроме того, 25 процентов россиян рассчитывают на новые интересные задачи и проекты, 17 процентов работников хотят улучшения условий труда. Еще 16 процентов опрошенных заявили, что им важен «апгрейд системы мотивации», а 9 процентов хотят признания своего труда.

Также снижения нагрузки и улучшения отношений в коллективе от следующего года ждут 5 процентов и 4 процента респондентов соответственно. Кроме того, 8 процентов признались, что уже ничего не ждут от своей работы.

Как отмечает «Лента.ру», ранее россиянам напророчили падение зарплат в 2021 году почти на 11 процентов по сравнению с 2019 годом. Однако слишком серьезных социально-экономических изменений в России ожидать не стоит из-за высокой доли государства в экономике, пояснила директор Вольного экономического общества России Маргарита Ратникова. Она указала, что треть россиян получает зарплату из бюджета, а это значит, что их сокращение оплаты труда не коснется.