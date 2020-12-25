Общество

Губернатор Михаил Ведерников поздравил спасателей региона с профессиональным праздником

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников и ветеранов Главного управления МЧС России по Псковской области с Днем спасателя РФ и 30-летием Министерства России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

«Спасатель — одна из самых благородных и сложных профессий. Ежедневно вы показываете высочайший уровень мастерства и подготовки, слаженности командной работы, умение доверять и понимать друг друга с полуслова.

В этом году в Псковской области спасателями было совершено более тысячи выездов на ликвидацию последствий ДТП, водные объекты и поиск людей, обезврежено более 300 взрывоопасных предметов.

Силами пожарно-спасательных подразделений и аварийно-спасательной службы было спасено 168 человек. Для каждого жителя Псковской области вы являетесь символом надёжности, веры в спасение и своевременную помощь.

Сегодня региональное управление МЧС переживает качественные изменения, совершенствуя свою работу, сокращая время и скорость реагирования, уделяя серьёзное внимание предупреждению чрезвычайных ситуаций. Но неизменным остаётся одно: ваше отношение к службе, сплочённость, надёжность, чуткость к людям и неравнодушие к чужой беде.

Особые слова благодарности и признательности ветеранам МЧС, чей опыт, навыки, знания всегда остаются востребованными и помогают готовить из молодых специалистов профессионалов самого высокого уровня.

Поздравляю с профессиональным праздником сотрудников, ветеранов Главного управления МЧС России по Псковской области и всех, для кого девиз «Предотвращение. Спасение. Помощь» — это не просто слова, а жизненный принцип.

Желаю крепкого здоровья, силы и бодрости духа, счастья, благополучия и удачи в вашем нелёгком деле!» - говорится в тексте поздравления.