Общество

В инфекционной больнице изменен порядок приема и хранения вещей, передаваемых для пациентов

С 26 декабря в целях удобства и улучшения качества оказываемых услуг в Псковской областной инфекционной больнице изменен порядок приема и хранения личных вещей, передаваемых для пациентов, сообщается в инстаграм-аккаунте учреждения здравоохранения.

«Время приема передач с 9.00 до 11.00 и с 17.00 до 19.00 ЕЖЕДНЕВНО, для иногородних родственников в любое время. Сдача личных вещей для пациентов инфекционной больницы организована в специально оборудованном месте у центрального входа (КПП). Хранение имущества будет производиться в подготовленном теплом помещении в непосредственной близости от КПП. Контроль за имуществом, а также его переноска будет осуществляться силами специально назначенных работников. В последующие часы после передачи личные вещи будут доставляться непосредственно в палаты. Передачи от иногородних родственников будут передаваться незамедлительно по факту доставки в учреждение.

Напоминаем, что каждая передача должна быть заранее подписана: ФИО пациента, номер отделения и бокса!

Перечень разрешенных пищевых продуктов и порядок передачи пациентам ценных вещей остаются без изменения», - говорится в сообщении.