Общество

В Псковской области пройдет конкурс социальной рекламы «Спасем жизнь вместе!»

С 10 января по 21 февраля 2021 года на территории Псковской области пройдет региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе!». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по региону, ежегодно участие в конкурсе принимают свыше 80 конкурсантов из разных уголков региона.

Конкурс проводится с целью привлечения внимания общественности к проблеме незаконного оборота наркотиков и формирования антинаркотического мировоззрения в молодежной среде.

В творческой битве могут принять участие физические и юридические лица, а также авторские коллективы по следующим номинациями:

- «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики»;

- «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни»;

- «Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни».

Представленные работы будут рассмотрены с точки зрения социальной значимости и информативности, глубины проработки темы и оригинальности подачи материала. Победителей регионального этапа конкурса поощрят памятными подарками. И остальные участники творческого состязания тоже не останутся без внимания – их наградят благодарственными письмами от управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области и администрации Псковской области.

Работы победителей будут направлены для участия во Всероссийском этапе конкурса в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел России.