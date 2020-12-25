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Валерий Филимонов: Пандемия коронавируса внесла значительные коррективы в будни МЧС

Начальник Главного управления МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов обратился к коллегам и ветеранам в связи с отмечаемым сегодня Днем спасателя РФ. Он поздравил их с профессиональным праздником и напомнил, что в этом году «чрезвычайное ведомство отмечает юбилейную дату – 30 лет со дня своего образования».

«До Нового года остается всего несколько дней, но всем известно, что праздники для спасателей всегда самые напряженные рабочие дни, - отметил Валерий Филимонов. - 2020 год выдался непростым. Пандемия коронавируса внесла значительные коррективы в будни всех оперативных служб, но несмотря на серьезные риски подразделения МЧС России продолжают нести дежурство на боевых постах и готовы в любой момент прийти на помощь всем, кто в ней нуждается.

Профессия спасателя всегда будет одной из самых необходимых, уважаемых и благородных. Мужество, преданность долгу и профессиональное мастерство помогут решить любую поставленную задачу на высоком уровне. Такой отважный и самоотверженный труд является гарантом безопасности и благополучия жителей Псковской области.

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Особые слова благодарности от всего личного состава Главного управления МЧС России по Псковской области хочется выразить нашим уважаемым ветеранам, которые стояли у истоков ведомства и сейчас продолжают трудиться на благо нашей Родины. Ваш бесценный опыт и ответственное отношение к делу всегда будет являться примером для молодых специалистов.

В этот праздничный день желаю всей сплоченной команде МЧС России крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, бодрости духа и дальнейших профессиональных успехов.

Пусть новые 365 дней оправдают ваши самые светлые надежды, внесут в вашу жизнь только лучшие перемены и помогут раскрыть себя в служении нашему Отечеству», - заключил начальник Главного управления МЧС России по Псковской области.