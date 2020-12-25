Количество заразившихся коронавирусом в Псковской области превысило 22 тысячи человек

Опубликована свежая статистика по коронавирусу в Псковской области. За минувшие сутки подтверждено 396 новых случаев заражения. Общее количество заболевших, по официальным данным, составляет 22 114 человек. Выздоровело – 11 061 (за сутки - 244).
Умерло – 98, сообщает официальный канал по ситуации с коронавирусом.
На данный момент проведено исследований – 206885 (+ 1827).
Статистика по муниципалитетам.
Псков – 8317
Великие Луки – 4273
Бежаницкий район - 183
Великолукский район – 589
Гдовский район – 218
Дедовичский район – 228
Дновский район - 215
Красногородский район – 122
Куньинский район – 168
Локнянский район - 150
Невельский район – 842
Новоржевский район – 185
Новосокольнический район – 418
Опочецкий район – 579
Островский район – 1090
Палкинский район – 268
Печорский район – 456
Плюсский район – 307
Порховский район – 660
Псковский район – 1872
Пустошкинский район – 134
Пушкиногорский район - 157
Пыталовский район – 139
Себежский район – 230
Струго-Красненский район – 217
Усвятский район – 97