Опубликовано расписание работы музеев Псковской области в праздники

В Псковской области опубликована информация о режиме работы музеев в новогодние и рождественские праздники. Сведения размещены туристским информационным центром Псковской области. Уточняется, что посещения музеев возможны по предварительной записи.
Псковский музей-заповедник.
28 декабря - выходной день на всех объектах музея.
29 декабря - санитарный день на всех объектах музея.
31 декабря - сокращенный рабочий день (до 17.00).
1 января — выходной.
2-11 января с 11.00 до 18.00 работают: Главное здание музея, Мирожский монастырь, Приказная палата, Власьевская башня, Двор Постниковых, Варлаам.
11 января - выходной на всех объектах музея, кроме Варлаамовской башни.
Мемориальный музей-усадьба М.П. Мусоргского:
2 января 2021 г. - с 14.00 до19.00.
3, 5, 6, 8, 9, 10 января 2021 г. - с 11.00 до 17.00.
Краеведческий музей, пл. А. Матросова, д.1.
3, 5, 8, 9 января - с 9.00 до 17.00.
Мемориальный дом-музей академика И.М. Виноградова.
4, 5 января - с 9.00 до 17.00.
8, 9 января - с 9.00 до17.00.
Музей-усадьба С.В. Ковалевской.
2, 3, 4, 5 января с 10.00 до 16.00.
Музей «Медовый Хуторок».
1 января с 12.00 до 17.00.
в другие дни с 10.00 до 17.00.