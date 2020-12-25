Общество

Опубликовано расписание работы музеев Псковской области в праздники

В Псковской области опубликована информация о режиме работы музеев в новогодние и рождественские праздники. Сведения размещены туристским информационным центром Псковской области. Уточняется, что посещения музеев возможны по предварительной записи.

Псковский музей-заповедник.

28 декабря - выходной день на всех объектах музея.

29 декабря - санитарный день на всех объектах музея.

31 декабря - сокращенный рабочий день (до 17.00).

1 января — выходной.

2-11 января с 11.00 до 18.00 работают: Главное здание музея, Мирожский монастырь, Приказная палата, Власьевская башня, Двор Постниковых, Варлаам.

11 января - выходной на всех объектах музея, кроме Варлаамовской башни.



Мемориальный музей-усадьба М.П. Мусоргского:

2 января 2021 г. - с 14.00 до19.00.

3, 5, 6, 8, 9, 10 января 2021 г. - с 11.00 до 17.00.



Краеведческий музей, пл. А. Матросова, д.1.

3, 5, 8, 9 января - с 9.00 до 17.00.



Мемориальный дом-музей академика И.М. Виноградова.

4, 5 января - с 9.00 до 17.00.

8, 9 января - с 9.00 до17.00.



Музей-усадьба С.В. Ковалевской.

2, 3, 4, 5 января с 10.00 до 16.00.



Музей «Медовый Хуторок».

1 января с 12.00 до 17.00.

в другие дни с 10.00 до 17.00.