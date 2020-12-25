Общество

В Минпросвещения рассказали, кто из педагогов получит новую надбавку в 15 тысяч

Российские власти вводят новую должность советника директора по воспитательной работе в школах в десяти регионах страны с марта 2021 года. Они будут получать ежемесячную надбавку в размере 15 тысяч рублей. Об этом в ходе «Делового завтрака» в «Российской газете» сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«С 1 сентября 2020 года, в соответствии с поручением президента, все классные руководители - 810 тыс. ежемесячно - уже получают надбавку в пять тысяч рублей, при этом мы следим за сохранением всех прежних региональных выплат в этой части. А в 10 пилотных регионах с 1 марта 2021 будут введены новые должности - советники директоров по воспитательной работе с дополнительной ежемесячной доплатой в 15 тыс. рублей. Это тоже очень важная поддержка и учителям, и тем, кто занимается школьниками именно в части организации воспитания», - заявил глава министерства.

Он также отметил, что правительство на постоянной основе контролирует вопрос с зарплатами преподавателей. По его словам, уровень оплаты труда учителей в каждом российском регионе удалось привести к среднему показателю региональной заработной платы.