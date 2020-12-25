Общество

МЧС напомнило псковичам о правилах пожарной безопасности в жилье

О необходимости соблюдать правила пожарной безопасности напоминает жителям региона Главное управление МЧС России по Псковской области. Соответствующие рекомендации размещены в воскресенье на сайте ведомства.

«Пожары в жилых домах возникают, как правило, в результате небрежности, халатности в обращении с огнем (курение, использование фейерверков, бенгальских огней, свечей), неисправности и нарушений при эксплуатации отопительных, электронагревательных приборов, электрооборудования. Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает некоторые правила пожарной безопасности.

При пользовании электроэнергией включайте в электросеть утюг, плитку, чайник и другие электроприборы только исправные и при наличии под ними несгораемой подставки. Не размещайте включенные электроприборы близко к сгораемым предметам и деревянным конструкциям. Не допускайте долговременного включения в электросеть нескольких мощных потребителей электроэнергии, вызывающих перегрузку сети. Опасно пользоваться неисправными выключателями, розетками, штепселями, подключать оголенные концы при помощи скрутки проводов к электросети. В этих случаях возникают большие переходные сопротивления, которые приводят к сильному нагреву электропроводов и горению изоляции. Серьезную опасность представляют использование нестандартных, самодельных предохранителей (жучков). Электросеть от перегрузок и коротких замыканий защищают стандартные предохранители.

Следите за исправностью и чистотой всех электробытовых приборов.

Не забывайте, что применяемый в быту газ взрывоопасен, поэтому, при пользовании газовыми приборами, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Нельзя, при наличии запаха газа в помещении, зажигать спички, курить, применять открытый огонь. В этом случае необходимо немедленно вызвать аварийную газовую службу и до ее прибытия тщательно проверить помещения. Открывая кран газопровода, следует проверить, закрыты ли краны у газовых приборов. Перед тем, как зажечь газовую горелку, нужно зажечь спичку, а затем открывать кран горелки. Недопустимо оставлять включенные газовые приборы без присмотра. Над газовой плитой нельзя сушить белье. Перед пользованием газовой колонкой, следует проверить наличие тяги в дымоходе, для чего зажженный жгутик бумаги подносят к нижнему обрезу колпака колонки. Втягивание пламени под колпак указывает на наличие тяги в дымоходе.

Соблюдайте правила пожарной безопасности при пользовании горючими жидкостями.

Будьте осторожны с открытым огнем. Наибольшее число пожаров в квартирах происходит от небрежного курения (бросания непогашенных окурков и спичек). Особую опасность представляет курение в постели, лиц, находящихся в нетрезвом состоянии.

В случае обнаружения возгорания не паникуйте, вызывайте пожарных. Единый телефон спасения 01, с мобильного 112», - говорится в сообщении МЧС.