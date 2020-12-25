Общество

83 бригады псковских энергетиков ликвидируют последствия циклона «Грета»

Бригады энергетиков работают в круглосуточном режиме. Восстановление электроснабжения не останавливается ни на минуту. Специалистам приходится расчищать путь к линиям электропередачи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании «Россети Северо-Запад».

Накануне специалисты «Россети Северо-Запад» восстановили работу основной сети. В настоящее время энергетики ликвидируют последствия ночного снегопада в северных и западных районах области. Задействовано 86 единиц техники и 12 передвижных дизельных генераторов. Энергетики продолжат работу до полной ликвидации последствий циклона.

Завтра, 28 декабря в регионе ожидается ледяной дождь и гололёд. Прогнозируется, что непогода сохранится до вторника.

Напомним, с 24 декабря Псковский филиал «Россети Северо-Запад» работает в режиме повышенной готовности.

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Информация от потребителей об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов принимаются по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.

«Россети Северо-Запад» обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.