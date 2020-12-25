Общество

Рейды в местах реализации пиротехники проходят в Псковской области

Профилактические рейды в местах потенциальной реализации пиротехнической продукции проходят в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС по региону, они проводятся «в рамках реализации поручений в соответствии с распоряжением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Псковской области от 16.12.2020 №35 «О мерах по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в период новогодних и рождественских праздников» сотрудниками Главного управления МЧС России по Псковской области совместно с органами внутренних дел в период с 26 по 27 декабря».

В ходе профилактических рейдов проведено обследование 53 мест реализации пиротехнической продукции, рабочий персонал и продавцы магазинов проинструктированы о требованиях пожарной безопасности при хранении и продаже пиротехнических изделий, а также о запрете продажи пиротехнических изделий несовершеннолетним лицам, проверены условия хранения пиротехники и сертификаты соответствия, подтверждающие качество и безопасность продукции. На информационных стендах размещены агитационные материалы.

По правилам пользования пиротехнической продукции проинструктированы 125 человек. Данная работа будет продолжена.

Главное управление МЧС России по Псковской области предупреждает: соблюдайте правила противопожарного режима при использовании фейерверков.