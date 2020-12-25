Общество

Для педагогических вузов 30 и 31 декабря будут выходными

Министерство просвещения планирует сделать 30 и 31 декабря выходными днями для сотрудников и студентов педагогических вузов, сообщил глава министерства Сергей Кравцов. Его слова приводит «Российская газета».

«Поздравляя всех студентов и преподавательских состав с наступающим новым годом, я хочу заявить, что мы планируем сделать нерабочими для них днями 30 и 31 декабря. Пусть эти дни все проведут в подготовке к праздникам, в кругу семьи и близких», – заявил министр.

Как отмечает Газета.ру, ранее президент России Владимир Путин поддержал идею объявить 31 декабря выходным днем. Он отметил, что на федеральном уровне принять инициативу уже не получится, но рекомендовал главам регионов принять соответствующие акты.