Общество

Два вуза снизят стоимость обучения на 10% из-за удаленки

Московский педагогический государственный университет (МПГУ) снизит для студентов стоимость обучения на 10% из-за перехода на дистанционное обучение, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Также поступит Волгоградский педагогический университет, сказал он в интервью «Российской газете».

«Московский педагогический государственный университет, Волгоградский педагогический университет со следующего года, уже с 1 января снижают на 10% плату по "внебюджету". Почему 10%? Потому что мы не можем снижать зарплату преподавателям, потому что преподаватель читает лекции как очно, так и в дистанционном режиме»,— заявил министр.

Как отмечает «Коммерсант», ранее сообщалось, что более двух десятков студентов-контрактников МГУ подготовили коллективный иск к вузу. Из-за перехода на дистанционный формат качество учебного процесса «снизилось в разы», утверждают студенты и требуют произвести перерасчет за два семестра. В Минобрнауки считают, что даже после эпидемии университеты уже не вернутся к прежнему формату образования. Поэтому ведомство начало обсуждать с ректорским сообществом возможность снижения платы за образование для студентов, вынужденных перейти на дистанционную форму обучения.