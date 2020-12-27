Общество

В Роспотребнадзоре спрогнозировали угасание коронавируса

В Роспотребнадзоре дали прогноз по угасанию коронавируса. По мнению академика РАН, заведующего научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом НИИ эпидемиологии Вадима Покровского, это может произойти в следующем году, передает РИА Новости.

Как отметил Покровский, в 2021 году вспышка инфекции в России пойдет на спад, и все «выдохнут с облегчением». «Думаю, что к концу года оптимизм у всех поднимется, настроение станет лучше, экономическая ситуация станет улучшаться», — сказал он.

В то же время, добавил ученый, другие опасные заболевания, как, например, туберкулез, малярия и ВИЧ-инфекция, «никуда не денутся». По его словам, эти болезни распространяются медленнее, однако против них у человечества пока нет вакцины.

Как отмечает «Лента.ру», ранее сообщалось, что люди, переболевшие коронавирусом, раскрыли его неожиданные последствия. По словам инфицированных, они начали воспринимать несуществующие запахи. Пациенты жалуются, что чувствуют «отвратительные» запахи рыбы и серы. Эксперты объясняют такой «уникальный» побочный эффект тем, что SARS-CoV-2 является нейротропным вирусом.