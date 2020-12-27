Общество

МЧС продолжает работу по предотвращению пожаров в Псковской области

В воскресенье, 27 декабря, сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Порховскому, Дновскому и Дедовичскому районам с целью предотвращения пожаров и гибели людей на них осуществлен профилактический рейд в Дедовичском районе.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС по региону, в ходе рейда распространены памятки о мерах пожарной безопасности и листовки на темы: «Неисправная печь - причина пожара», «Пиротехника». Также до граждан доведена информация о запрете выхода на лед.

До жителей доведена информация с телефонными номерами вызова экстренных оперативных служб, обстановка с пожарами на территории Дедовичского района, основные причины пожаров в частном жилом секторе.

В рамках профилактического рейда соблюдались меры предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), ограничен прямой контакт с гражданами, применялись средства индивидуальной защиты.