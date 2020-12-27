Общество

Почти 400 новых случаев COVID-19 выявлено в Псковской области за сутки

394 случая заражения коронавирусом зафиксировано в Псковской области за прошедшие сутки. Всего заболели 22508 человек, сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

«Показатель высокий, а между тем на следующей неделе уже начинаются новогодние праздники. Во всех торговых центрах и общественных местах будет большое количество людей. Старайтесь соблюдать социальную дистанцию, не посещать магазины в час пик, использовать средства индивидуальной защиты», - обратился к жителям региона Михаил Ведерников.

За весь период пандемии проведено 207741 исследование на COVID-19 (+856). Выздоровели 11160 человек (+99), умерли 98 пациентов.

Отметим, что в четырех муниципалитетах за сутки не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом. Речь идет об Островском, Дедовичском, Пушкиногорском и Локнянском районах.