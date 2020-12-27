Общество

Энергетики восстановили работу основной сети в Псковской области после второй волны циклона «Грета»

Специалисты «Россети Северо-Запад» восстановили работу основной сети в Псковской области после второй волны циклона «Грета». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, мощный снегопад, обрушившийся на регион, гнул и валил деревья. Пик непогоды пришелся на ночь 27 декабря.

«Бригады энергетиков, работая в круглосуточном режиме, расчищали пути к линиям электропередачи. Восстановление электроснабжения не останавливалось ни на минуту. Мобильные бригады Псковского филиала остаются в режиме повышенной готовности. Энергетики продолжат работу по локальным заявкам потребителей до полной ликвидации последствий снегопада. На дежурстве остаются 83 бригады, задействованы 85 единиц спецтехники и 12 мобильных дизельных генераторов», - отметили в «Россети Северо-Запад».

Напомним, 28 декабря в регионе ожидается ледяной дождь и гололёд. Прогнозируется, что непогода сохранится до вторника.

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