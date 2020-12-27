Общество

В Гидрометцентре назвали регионы с самой теплой новогодней ночью

Особенно теплая новогодняя ночь ожидает жителей Калининграда и Санкт-Петербурга. Среди курортных городов самые высокие показатели температуры будут в Ялте и Сочи, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Самая высокая температура на западе европейской части России будет в Калининградской области. Там будет 1-4 градуса тепла. Кроме того, в Питере будет около нулевой отметки», - цитирует синоптика ТАСС.

По словам Вильфанда, самая комфортная новогодняя ночь среди курортов России будет в Ялте и Сочи. «В Симферополе будет 3-8 градусов тепла ночью, в Ялте - 5-10 градусов в новогоднюю ночь. Совсем неплохая температура. В Краснодарском крае ожидается от минус 2 до плюс 2, а в Сочи - от 7 до 11 градусов тепла», - отметил он.