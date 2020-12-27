Общество

Роскачество рассказало, как выбрать красную рыбу к новогоднему столу

Роскачество рассказало, на что обращать внимание при выборе соленой красной рыбы, чтобы купить качественный продукт к новогоднему столу, сообщает РИА Новости.

В первую очередь важен цвет рыбы. Он должен быть равномерным, без разводов, коричневых или желтых пятен, что может свидетельствовать об окислении жира, говорится в материалах ведомства. Эксперты отмечают, что более насыщенный цвет, за счет специального питания, бывает у семги и форели, но слишком яркий красный или розовый цвет у семги может свидетельствовать о наличии красителей. Кроме цвета, надо обратить внимание на поверхность рыбы: мышечная ткань должна быть умеренно плотная, без повреждений и расслоений.

Идеальный состав - только рыба и соль, но техрегламент допускает и крайне небольшое количество консервантов - сорбиновой и бензойной кислот в количестве не более 200 миллиграмм на килограмм. «Но если производитель изготавливает продукт с соблюдением всех требований на производстве, то консерванты не нужны», - отмечает Роскачество.

В охлажденном виде для производства соленой продукции возможно использовать в основном продукцию аквакультуры: атлантического лосося (балтийского, беломорского, семги), форель. Из замороженного сырья по требованиям безопасности должны производиться лососевые тихоокеанские горбуша, кета, кижуч, нерка, сима, чавыча и гольцы.

Иногда косвенным признаком использования производителем замороженного сырья является жидкость в упаковке: она образуется в результате денатурационных процессов при замораживании и последующем размораживании. «Филе-кусок рыбы в вакуумной упаковке - наиболее правильный выбор. Когда продукт упаковывают под вакуумом, происходит активное удаление воздуха, что обеспечивает сохранность продукции и, самое главное, защиту от окисления», - заключают эксперты.

В охлажденном виде для производства соленой продукции возможно использовать в основном продукцию аквакультуры: атлантического лосося (балтийского, беломорского, семги), форель. Из замороженного сырья по требованиям безопасности должны производиться лососевые тихоокеанские горбуша, кета, кижуч, нерка, сима, чавыча и гольцы.

Иногда косвенным признаком использования производителем замороженного сырья является жидкость в упаковке: она образуется в результате денатурационных процессов при замораживании и последующем размораживании. «Филе-кусок рыбы в вакуумной упаковке - наиболее правильный выбор. Когда продукт упаковывают под вакуумом, происходит активное удаление воздуха, что обеспечивает сохранность продукции и, самое главное, защиту от окисления», - заключают эксперты.